Alterações climáticas podem fazer aumentar o custo da eletricidade

As alterações climáticas podem levar a um aumento do custo da eletricidade durante o próximo século maior do que o previsto pelos economistas. Pelo menos, de acordo com um novo estudo, isto irá acontecer nos Estados Unidos da América, o local onde a investigação foi realizada.

No estudo, os autores mostram como é que as temperaturas tendencialmente maiores vão fazer aumentar não só o custo médio da eletricidade como também o pico, o valor mais alto da eletricidade, que poderá estar na ordem dos 180 mil milhões de dólares (cerca de 168 mil milhões de euros).

"Se olhar para as suas contas ao longo do ano, provavelmente vai ver que o uso da eletricidade é maior no verão, quando o ar condicionado está a funcionar", explicou Catherine Hausman, uma das autoras do estudo publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os resultados mostram, para os investigadores, valores que devem ser tidos em conta pelos líderes políticos. "Isto significa que a adaptação às alterações climáticas vai ser mais cara do que pensávamos. Neste sentido, os nossos esforços para as evitar tornaram-se mais valiosos, porque podem conseguir evitar estes custos", continuou Catherine Hausman.

Os investigadores esclarecem que esta não é uma previsão direta. Se há mais calor, é natural que se utilizem mais os ar condicionados e que, por isso, o custo da eletricidade aumente. No entanto, há que contar também com os possíveis avanços tecnológicos que façam surgir aparelhos melhores e mais eficientes.