Estudo alerta para os casos de mau diagnóstico de asma

Foi diagnosticado com asma? Então, talvez seja prudente fazer uma visita ao seu médico de família. Um grupo de investigadores da Universidade de Ottawa, no Canadá, diz que, para alguns adultos, uma reavaliação de diagnóstico pode ser necessária.

Para este estudo, os investigadores selecionaram aleatoriamente um grupo de cerca de 700 participantes que tinham sido diagnosticado com asma nos últimos. Este grupo foi acompanhado clinicamente durante um ano e sujeito, repetidamente, a testes ou provas de broncoprovocação.

No final do estudo, um terço dos participantes não apresentava sintomas da doença, não podendo, portanto, ser feito um diagnostico de asma.

Não foi possível perceber quantos participantes foram originalmente mal diagnosticados e quantos deles tinham esta condição inativa. No entanto, estes participantes "foram capazes de parar de tomar os medicamentos que eles não precisavam, medicamentos muito caros e que podem ter efeitos colaterais", revelou Shawn Aaron, um dos autores do estudo, ao The Telegraph.

Em Portugal, segundo dados da Fundação Portuguesa do Pulmão, cerca de 10% da população é afetada por esta doença que se sente predominantemente na infância.