Chumbar os dentes pode ter os dias contados

As dolorosas ou, pelo menos, assustadoras sessões no dentista para chumbar os dentes podem ter o fim à vista. Uma nova descoberta mostrou que um medicamento usado no tratamento da Alzheimer é capaz de fazer crescer os dentes, reparando as cavidades provocadas pelas cáries.

A investigação publicada na revista Scientific Reports revelou que o fármaco Tideglusib consegue estimular as células-tronco existentes no polpa do dente, de forma a que consigam gerar nova dentina, um tecido do dente que está coberto pelo esmalte.

Atualmente, os dentistas utilizam produtos compostos por cálcio ou silício para encher os buracos nos dentes. No entanto, o nível mineral do dente nunca volta ao normal e os chumbos tendem a infecionar e podem precisar de ser substituídos algumas vezes.

Esta nova técnica pode fazer com que a necessidade de chumbar os dentes diminua significativamente. "A simplicidade da nossa abordagem torna-a ideal para um produto dentário clínico a ser usado no tratamento de grandes cáries, proporcionando uma proteção à polpa e restruturando a dentina", referiu Paul Sharpe, principal autor do estudo, ao The Telegraph.

Os investigadores do Dental Institute do King's College London consideram que o facto deste fármaco já ter passado por testes clínicos para o tratamento da doença de Alzheimer pode fazer com que aprovação para o seu novo uso clínico seja mais rápida.

Em entrevista ao jornal inglês, o CEO da Oral Health Foundation, Nigel Carter, mostrou-se agradado com esta nova forma mais natural, menos evasiva e, com certeza, menos assustadora, de reparar o dente. "Esta é uma abordagem extremamente interessante e inovadora", referiu e continuou: "esperamos que seja aplicada clinicamente, o que poderia, sem dúvida, ser um progresso no tratamento desta doença dentária", referiu.