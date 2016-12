Estudo mostra a relação entre casamento e as hipóteses de sobreviver a um AVC 

Há muitos estudos que evidenciam os aspetos positivos dos casamentos - mais estabilidade financeira e emocional do que entre os solteiros, tendência para ter mais amigos e apoio social, e um menor envolvimento em comportamentos pouco saudáveis. Mas uma análise divulgada pela publicação cientifica Journal of the American Heart Association revela outras vantagen menos óbvias: uma maior probabilidade de sobreviver a um AVC e menor de os voltar a sofrer.

O estudo envolveu uma amostra representativa da população americana com 2351 homens e mulheres vítimas de AVC, ao longo de quase duas décadas - entre 1992 e 2010. Nesse período de tempo praticamente metade da amostra acabou por morrer (1362 pessoas), mas a análise dos dados permitiu concluir que, em comparação com as pessoas que estiveram casadas durante este período, os que nunca foram casados tinham mais 34% de probalidade de morrer.

Já os que tinham passado por múltiplos divórcios corriam mais 50% de risco de morte e os que tinham enviuvado mais do que uma vez aumentaram em 25% a probalidade de morrer. Ser uma só vez divorciado ou viúvo não pareceu ter grandes efeitos sobre este risco.

Matthew E. Dupre, o sociólogo e investigador na Universidade Duke, na Carolina do Norte, responsável pelo estudo, considera que o estudo reforça a ideia de que as relações sociais têm um forte impacto na saúde.

Os AVC estão entre as principais causas de morte em Portugal - um terço das vítimas acaba por morrer - e os sobreviventes ficam, frequentemente, com mazelas para a vida.