Há uma (muito pouco intuitiva) ligação entre o uso de produtos de beleza durante a gravidez e o instinto materno

Primeiro foi o Bisfenol A (BPA) a assumir o papel de mau da fita e a ser banido de vários produtos, sobretudo os destinados a bebés. Mas o Bisfenol S (BPS), seu substituto em muitos casos, revelou ser também um disruptor endócrino. Um estudo da Universidade de Massachusetts, publicado no Endocrinology, descobriu que o químico, encontrado em desodorizantes, batons e perfumes afeta a capacidade materna de avaliar as necessidades dos filhos. E basta uma pequena exposição ao BPS para se verificar este efeito.

Os investigadores envolvidos no estudo consideram que esta descoberta é significativa, uma vez que o comportamento materno afeta as hipóteses de sobrevivência dos bebés: 10% das crias de rato usadas na experiência morreram como consequência da falta de cuidados das mães, expostas ao BPS.

As autoras Laura Vandenberg e Mary Catanese explicam que encontraram ainda, além das alterações de comportamento materno, "um aumento surpreendente da incidência de infanticídio" num dos grupos usados na investigação.

Os roedores foram divididos em três grupos: um sem exposição BPS, outro com uma dose baixa e outro com duas doses baixas. O comportamento das fémeas foi depois monitorizado. Curiosamente, foi no grupo a quem foi administrada a dose mais baixa que foram reveladas as maiores alterações ao nível dos cuidados às crias.

Os investigadores descobriram também que as fêmeas expostas a maior dose durante a gravidez e lactação passavam mais tempo no ninho, o que não é típico da espécie e "pode indicar uma falta de ajustamento às necessidades das crias". Sinais de hiperatividade, comportamento compulsivo e stress foram outros pontos registados.