"O que chega do mundo árabe são notícias de guerra e opressão. Mas quando se aterra lá, encontra-se uma mistura de culturas fantástica"

A partir do próximo dia 24, as mulheres vão poder conduzir na Arábia Saudita e a revista Vogue Arábia, um dos últimos lançamentos do grupo Condé Nast, quis dar- -lhe o destaque de uma capa – a princesa Hayfa bint Abdullah al- -Saud está sentada ao volante de um descapotável, porta aberta para trás, a paisagem do deserto como pano de fundo. A divisão de opiniões era inevitável e Manuel Arnaut, o português de 34 anos que é diretor da publicação de moda desde maio de 2017, estava preparado para ela. Às críticas sobre a escolha da princesa (sobretudo por deixar de fora as ativistas que têm lutado pelos direitos das mulheres no mundo árabe), a revista respondeu numa nota enviada às redações, explicando que “o objetivo foi enfatizar este marco com uma imagem icónica e poderosa, que serve completamente o seu propósito: chamar a atenção para a região e para o novo papel das mulheres na sociedade saudita”. A edição, que quis celebrar as reformas culturais em curso na Arábia Saudita, inclui entrevistas com várias mulheres que se têm destacado, entre elas Manal Al-Sharif, que lutou pelo direito das sauditas a conduzir e por isso esteve presa durante vários dias.

Quando Manuel Arnaut foi convidado para dirigir a Vogue Middle East, a escolha não foi óbvia. Com mais de uma década de experiência entre a Vogue e a GQ Portugal, e um par de anos à frente da Architectural Digest (AD) no Médio Oriente, o seu nome era ainda pouco conhecido na indústria. A ligação à moda vem de sempre, mas só na faculdade percebeu que ia juntá-la ao jornalismo. “Sempre fui mau aluno”, ri-se. Estagiou na Vogue Portugal, onde acabou por estar oito anos como jornalista e responsável pela secção de Living, seguindo-se a GQ, onde foi editor, até a revista fechar (o título passou depois para outro grupo editorial) e ficar desempregado. A vontade de trabalhar noutro país era antiga, mas a insistência nunca tinha compensado. Hoje, diz que aprendeu com isso. “Se temos uma parede à nossa frente e não conseguimos derrubá-la, às vezes mais vale saltar pela janela. Aconteceu quando tinha de acontecer.”

Disse que chegou à Vogue Portugal cheio de expectativas numa altura em que ser jornalista de moda ainda era estranho. Que expectativas eram essas?

Fiquei na lua porque era um miúdo e ia ter aquela oportunidade. Foi um período em que aprendi muito. Em Portugal ainda há muito aquela ideia de que trabalhar em jornalismo de moda não é uma coisa séria. Lembro- -me de que no jornal da minha faculdade, por exemplo, era eu quem fazia a secção de moda e de estilo porque mais ninguém queria.

De Portugal para o Médio Oriente, essas bases ainda se notam?

As bases são, na verdade, as mesmas. Trabalhar em Portugal ajudou-me muito porque as revistas têm menos orçamento e as equipas são mais pequenas. Isso ensinou-me a arranjar soluções. Hoje, fazer uma revista de moda é completamente diferente do que era há 20 anos, a realidade mudou: um título como a Vogue Arábia também enfrenta muitos desses problemas e em Portugal aprendi a “desenrascar-me”.

Foi para o Dubai fundar a Architectural Digest Middle East (AD), outro título da Condé Nast e uma das principais revistas de design e decoração do mundo. Estava preparado?

Tinha editado o Living da Vogue Portugal, mas na verdade tinha muito pouca experiência. Foi um desafio. Estar a fazer a Vogue é natural, o que não foi fácil foi passar de uma revista 100% feminina, onde fazia seis ou sete páginas de design, para uma revista que tinha números de 250 páginas de arquitetura e decoração. Por muito que existam o gosto e o interesse por esta área e se conheçam uns hotéis bons, não se conhecem dez marcas de papel de parede locais. Por isso, o início foi complicado. E, quando fui, imaginei que no Dubai teria uma equipa e um orçamento enormes, que seria tudo muito pomposo. Quando cheguei, não encontrei nada disso. Preparar o lançamento da revista foi das coisas mais stressantes que já fiz na vida. Tinha duas ou três pessoas a trabalhar comigo.

E como foi começar uma publicação assim no mundo árabe, com todas as suas diferenças?

O primeiro entrave cultural é: como é que se vai para a Arábia fazer com que as pessoas abram as portas de casa? Disseram-me várias vezes que seria impossível, que ninguém ia querer mostrar o seu mundo privado. Foi um trabalho de muita perseverança, fizemos uma revista diferente e isso culminou no segundo aniversário, ao fotografarmos o palácio da irmã do rei do Dubai, com tigres e leões. Tivemos o selo de aprovação real, que é uma coisa que nunca acontece.

Depois, chegou à Vogue Arábia de um momento para o outro... Quando a diretora anterior

abandonou o cargo [a princesa saudita Deena Aljuhani Abdulaziz deixou a direção depois de assinar apenas dois números e invocando desentendimentos com a empresa que publica a revista, a Nervora], as pessoas estranharam. O que ia um português, homem, de 30 anos, fazer para uma revista na Arábia? Tiveram dificuldade em perceber porque é que eu era o ideal para a revista. Outra coisa a que não estava habituado é à expectativa que existe em relação à revista, no Dubai e no mundo inteiro. O mundo árabe é muito apetecível, há muito dinheiro e as marcas querem lá estar. E, culturalmente, há um certo mistério em saber o que está por detrás do véu. Em termos de iconografia, existem a Cleópatra, a Nefertiti, as pirâmides, o deserto... Visualmente, é tudo muito apelativo.

A adaptação é profissional e também pessoal. Como foi a sua?

Tudo o que chega do mundo árabe são notícias de guerra e de opressão. E, quando se aterra lá, o que se encontra é bastante diferente, é uma mistura de culturas fantástica. Pode viver-se no Dubai de duas formas, entrar no grupo dos expats [expatriados] e ir aos sítios onde eles estão sempre, ou tentar descobrir uma cultura diferente: o artesanato, o deserto, a arte, o Museu do Louvre que abriu em Abu Dhabi. Há um sentimento de que se faz parte de qualquer coisa nova que está a crescer e que noutros países nunca se vai encontrar. Em Portugal, por exemplo, trabalhei dez anos na mesma empresa, com as mesmas pessoas, toda a gente era portuguesa, aqui sou só eu. A nossa editora tem ainda a Vogue Homem, que acaba de ser lançada, e o site Popsugar.

Drigir um título como a Vogue implica um palco e um poder muito maiores. Como se gere isso?

Quando estava na AD, quer fizesse um bom ou um mau trabalho, as pessoas não reagiam tanto. A Vogue é vista ao microscópio, há uma expectativa muito grande e há imensas críticas, não estava habituado a ter esse tipo de exposição. Tive de aprender a lidar com isso.

Como pensou o seu primeiro número?

Foram 25 dias, com metade da equipa, porque boa parte saiu com a diretora, como é normal, por isso não foi fácil. A estratégia foi fazer uma revista o mais regional possível, mas trazer o know-how da Europa e dos Estados Unidos da América para as produções de moda. O Dubai tem 50 anos, é difícil encontrar maquilhadores, fotógrafos, etc. O que fazemos é focarmo-nos no melhor do mundo árabe e empenharmo-nos em ter qualidade internacional. E isso tem feito com que a revista se destaque. O início atribulado foi bom porque estava toda a gente a olhar para a revista. Costuma dizer-se que a má publicidade também é boa, e foi um bocado assim. O ouro está em chegar a esse equilíbrio entre o internacional e o local. Há um par de meses, a capa foi a Adwoa Aboah, uma modelo e ativista britânica. E, para a edição que sai durante o Ramadão, uma altura em que as pessoas ficam mais em casa, fizemos as mulheres estrelas da televisão.

E como se tem adaptado a esses aspetos da cultura local?

É preciso saber como pensa a sociedade para editar uma revista. Sou curioso por natureza e, ao contrário de outros editores que vivem no Dubai, apercebi-me de que o mundo árabe é tão vasto que temos mesmo de tentar chegar aos locais e não aos estrangeiros que vivem no país. São 100 milhões de pessoas. É este sabor local que faz com que a Vogue Arábia seja diferente das outras Vogue, as pessoas daqui não querem só ler o que está na Vogue americana.

Estamos a falar de uma zona do mundo em que a liberdade de imprensa é um desafio. Que temas procura abordar na revista?

Há outra coisa que fazemos na Vogue e que não é muito comum no mundo árabe – fazemos um jornalismo inteligente. Falamos de moda, mas também de assuntos que as outras revistas não abordam. A liberdade de imprensa não é total, mas como sou, digamos, ousado, tento dar a volta às coisas. Tem de se ser cuidadoso. Falamos de violência contra as mulheres, “assassínios de honra”... As mulheres na Arábia Saudita vão poder guiar a partir de 24 de junho, por isso fizemos uma capa com uma mulher saudita a conduzir, que ainda por cima é uma princesa, será um escândalo regional. Mas um escândalo bom.

Imagina-se que numa revista feita no Dubai, os orçamentos serão ilimitados. É assim?

O meu trabalho é poupar dinheiro. Quanto mais houver, mais posso gastar, mas tem de haver uma gestão inteligente. Trazer uma equipa internacional para fotografar na Arábia é muito caro, tenho de saber gerir a despensa. Entre eventos e site, tenho um papel mais global, mas edito os textos todos. Mesmo quando não estou, a equipa envia-me todos os layouts. No final do dia, sou o responsável, caso aconteça alguma coisa.

No livro The Vanity Fair Diaries, Tina Brown escreve muito sobre a exuberância das revistas nos anos 80. Como se faz uma publicação deste género hoje?

O conteúdo tem de ser forte, tem de se ser curioso, ter bom gosto, por muito subjetivo que isso seja, e estar- -se preparado para trabalhar muitas horas. É uma indústria muito difícil, especialmente quando se chega a um nível elevado. Neste momento, a minha competição, o meu patamar, não são as outras revistas locais, são as outras Vogue, quem vai ter a Rihanna na capa e quando. E há outra coisa importante: a moda não é só glamour, de vez em quando, é preciso colar fita-cola nuns sapatos para eles não se riscarem durante uma produção. Sobrevive é quem não se importa de fazer isso. Aquela ideia do diretor na suite de hotel, que envia emails enquanto bebe um Martini, já não existe. Tem de se pôr a mão na massa.

Acompanha o que se passa na moda em Portugal?

Não com a mesma atenção com que acompanhava, por uma questão de tempo. Mas reparo que nas semanas de moda internacionais há muito poucos portugueses.

Acha que existe alguma razão para isso?

Não sei, não sinto que seja tratado de forma diferente por ser português, embora isso também tenha que ver com a revista que estamos a fazer. Noto, sim, que a nacionalidade é importante neste negócio, se se for inglês ou americano, as coisas são diferentes.

De onde vem esta sua ligação à moda? Parece ser quase instintiva.

Acho que o facto de ter uma mãe arquiteta influenciou-me muito. Tornou-me muito visual, lembro-me de ver a minha mãe em casa a pintar, a restaurar móveis. Comecei cedo a desenvolver esse lado da estética. Mais tarde, lembro-me de querer muito ir à ModaLisboa, de fazer todos os malabarismos para conseguir convites, de entrar às escondidas – foi assim que vi os primeiros desfiles. Depois, quando estava na faculdade, continuava a não gostar nada de estudar, mas tive um professor que me disse: “O que escreve é tudo inventado, mas está muito bem escrito, quase me convenceu de que era verdade. Já pensou em ser jornalista?”