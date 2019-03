Há piaçabas à venda com o rosto de Donald Trump e quem os faz já não tem mãos a medir

Pegando no "Make America Great Again", o slogan da campanha de Donald Trump à Casa Branca, alguém se lembrou de fazer e comercializar online uma escova para limpar sanitas sob o pretexto "Make Your Toilet Great Again", qualquer coisa como "torne a sua sanita grande outra vez". E lá está ele, o 45º Presidente dos EUA a servir de ligação entre o cabo e a escova propriamente dita, de casaco azul, gravata vermelha e uma semelhança inegável.

Na descrição do produto no Etsy, o vendedor descreve que as mãos de Trump são representadas "em tamanho real" e que se destina "apenas a uso externo".

"Just Grab them by the handle…for those tough cleaning jobs", lê-se ainda, numa clara referência ao célebre "Grab them by the pussy", a expressão usada pelo multimilionário num programa de televisão.