Guia dos 105 melhores vinhos do ano. Grátis, esta semana, com a VISÃO

Com a edição que esta quinta-feira, 14, chega às bancas, a VISÃO distribui um guia de 52 páginas com os melhores vinhos de 2019

“Foi uma tarefa tão árdua como gratificante”, diz Manuel Gonçalves da Silva, crítico gastronómico da VISÃO, sobre a seleção dos melhores vinhos do ano que integra o Guia Vinhos 2019, distribuído gratuitamente com a edição da VISÃO, que esta quinta-feira, 14, chega às bancas. “O mais ingrato é ter de excluir tantos vinhos com qualidade bastante para figurarem ao lado dos escolhidos, que se pretendem representativos do maior número possível de produtores, de regiões vitivinícolas e até de estilos. Em contrapartida, renova-se o prazer ao se recordar experiências vividas nas sucessivas provas, muitas das quais foram memoráveis”, conta ainda, no texto de apresentação, Manuel Gonçalves da Silva.

Ao todo, a lista é composta por 105 vinhos, divididos em duas categorias maiores: Grandes Vinhos e Bons e Acessíveis. Os primeiros foram escolhidos em função da sua qualidade, sem olhar a outros fatores; os segundos, também com base na qualidade, mas atendendo igualmente ao preço, que não vai além de dez euros por garrafa (75cl). A seleção inclui cinco tipos de vinhos: brancos, tintos, rosés, espumantes e generosos.

Além dos melhores vinhos do ano, o Guia Vinhos 2019 integra ainda outros artigos de introdução ao mundo dos vinhos: um conjunto de dez Perguntas&Respostas, algumas notas sobre como apreciar um bom vinho, os copos e as combinações mais adequadas e, por fim, um mapa com as 14 regiões vitivinícolas de Portugal, sem esquecer as castas predominantes em cada uma delas. Boas leituras e, sobretudo, muito boas provas!