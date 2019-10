Os patins estão na moda - e em Lisboa já há grupos de pessoas que se juntam para patinar

Diana Tinoco

A loucura das bicicletas elétricas e das tão famosas trotinetas parece estar em cada esquina da capital portuguesa, mas com os Urban Rollers Lisboa o desafio das rodas e da mobilidade é completamente diferente. Este grupo de amantes de patins tem, todas as quintas-feiras, pelas 19h30, encontro marcado no Centro Académico do Caleidoscópio, no Campo Grande. A razão? Patinar por diferentes zonas da cidade e “rir um bocadinho” (como se pode ler na página do Facebook).

Inspirado nos eventos que decorrem nas grandes cidades europeias como Barcelona, Londres ou Paris, o projeto nasceu em 2016, “num encontro de pessoas que queriam patinar e gostavam de ver Lisboa com um bocadinho mais de mobilidade”, conta Pedro Rodrigues, um dos organizadores, de 43 anos, já de patins calçados e de capacete na cabeça. Nunca houve uma organização formal e tudo sempre foi, e é, combinado através do grupo do Facebook.

A mecânica do encontro é muito simples: “Fazemos um pequeno aquecimento e depois arrancamos por aí”, continua Pedro Rodrigues. Os “rollers” privilegiam a utilização de ciclovias e é na hora que o percurso é decidido pelos presentes. Geralmente, nunca é o mesmo da semana anterior. Entre Benfica, Marquês de Pombal, Lumiar e até o Parque das Nações, os quilómetros a percorrer ainda são alguns: “Podemos fazer percursos de 12 km, já fizemos de 17”, descreve. Tudo depende da vontade dos patinadores e da duração do encontro.

Toda a gente é bem-vinda, independentemente do género, da idade e da nacionalidade. “Costumamos ter entre 17 e 23 patinadores e qualquer pessoa pode vir. O mais novo tinha 16 anos e o mais velho 59. Também vem gente de todo o mundo. No ano passado, tivemos um norte-americano; na semana passada, um australiano; brasileiros temos bastantes e hoje está cá um francês”, diz Pedro Rodrigues.

Exercício e convívio

Francis Gonçalves, de 47 anos, sofreu um traumatismo craniano há seis anos e, mesmo com dificuldades visuais, não prescindiu de recomeçar a patinar, percorrendo assim anualmente cerca de cinco mil quilómetros. De nacionalidade francesa, faz parte de outros grupos idênticos em Paris, alguns dos quais com milhares de membros. Um desses grupos inclui pessoas com deficiência – “Fazemos passeios com cadeiras de rodas, em que são os patinadores a empurrar”, explica. Conheceu os Urban Rollers Lisboa há dois anos, através de Pedro Rodrigues, e acha que esta iniciativa é “impecável porque permite juntar pessoas que querem aprender e aperfeiçoar-se”.

O evento é gratuito e o único requisito necessário é saber o básico da patinagem. “Não temos nenhuma formação. A única experiência é a nossa patinagem e ajudamos no que sabemos e no que podemos”, explica outro dos organizadores, Francisco Guerreiro, 59 anos, sublinhando o facto de o encontro não se destinar à aprendizagem. No entanto, os percursos são adaptáveis “consoante o nível das pessoas que vêm. Se aparecerem pessoas que saibam menos, adequamos o percurso”, continua. Margarida Veloso, 25 anos, tem o nível intermédio de patinagem e, apesar de ter começado na infância, parou de patinar durante uns anos por falta de companhia. Quando chegou ao grupo “nem sabia travar” e foi com a ajuda dos participantes que aprendeu as “travagens mais básicas”. Hoje já consegue andar “sem ajuda nos percursos mais difíceis”.

Regras não existem, mas Pedro Rodrigues realça que “cada um é responsável pela sua segurança”. “Não há uma organização formal, por isso não há seguros. Patinamos todos juntos e cada um zela por si”, explica. É aconselhado que cada pessoa leve as proteções corporais necessárias que o desporto exige, como capacete, joelheiras, etc. Pedro Cunha, de 23 anos, começou a patinar aos 19 em parques de skates e, um ano depois, passou a ir patinar às quintas-feiras com o grupo dos “rollers”. “Os encontros são uma boa motivação para as pessoas fazerem exercício e criarem amizades”, realça. Além disso, “são uma forma de fazer desporto e quebram um bocadinho a rotina porque nem sempre fazemos os mesmos passeios, assim como nem sempre vêm as mesmas pessoas”.

O encontro principal toma lugar todas as quintas-feiras, mas os Urban Rollers Lisboa organizam outros consoante os níveis. As “sextas-feiras radicais”, em que os percursos são feitos maioritariamente em vias públicas, não têm uma regularidade constante e destinam-se a pessoas que tenham “muita experiência”, refere Francisco Guerreiro. Os domingos são mais adequados para principiantes e para crianças, com hora marcada às 18h no Campo das Cebolas.

Os Urban Rollers Lisboa referem-se à patinagem como um modo sustentável de mobilidade, mas defendem que a cidade ainda gira muito em torno dos veículos de quatro rodas. Francisco Guerreiro pensa que “a cidade é sempre um desafio” e que a capital portuguesa “não é propriamente das melhores para se patinar”. “Ainda temos de lidar com muitos buracos e poucas ciclovias, mas já foi pior, agora está a melhorar”, acrescenta.

De vez em quando, o grupo também organiza eventos fora de Lisboa, como o que vai decorrer no dia 29 de setembro, no Alentejo. O plano é sair da capital para ir aproveitar a ciclovia de Sines e o skate park de Santo André. Se, tal como Margarida, deixou de patinar por não ter companhia, com os Urban Rollers Lisboa já não há desculpas.