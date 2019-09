Maria Bethânia: os incêndios na Amazónia são "uma vergonha e uma grande tristeza"

É uma das maiores intérpretes da história da música popular brasileira. Tem um longuíssimo percurso, de mais de três dezenas de discos em que música e poesia andam sempre lado a lado, como elementos da mesma essência. Nesta visita a Portugal trouxe dois espetáculos distintos, que evidenciam as duas vertentes.

Em entrevista à VISÃO, Maria Bethânia, cuja voz, aos 73 anos, continua a ser uma força da Natureza, fala de música e de poesia, mas também do Brasil de Bolsonaro, dos incêndios na Amazónia e da sua mais recente descoberta literária, José Tolentino Mendonça.

Ao longo de décadas cantou os mais importantes poetas e compositores. Nunca teve o impulso de escrever ou compor as suas próprias canções?

[Risos.] Não sou compositora, nem poeta. Gostaria, mas Deus não me deu essa vocação. A minha missão é interpretar o que os outros escrevem e compõem, nunca alcancei esse patamar tão nobre que é a autoria.

Mas fez algumas tentativas...

Tenho algumas canções, sim, com o Caetano, mas são coisas muito caseiras, nada profissional. Nunca tive esse ensejo. Para mim, o ato de interpretar o que os outros escrevem é por si só muito criativo, exige raciocínio, atenção e entrega. É um projeto muito bonito que Deus me confiou… Está muito bem assim. Não fico ambiciosa, querendo mais coisas.

Acredita que algumas destas canções nasceram para a sua voz?

Certamente, e é um grande orgulho. Quando o Chico Buarque, o Caetano ou mesmo algum anónimo me entrega uma canção a dizer que fez de propósito para mim e eu consigo dar-lhe a interpretação devida é o maior presente que posso receber.

É de uma grande generosidade tornar-se veículo das palavras e melodias de outros...

Sim, mas eu transformo-as, através da maneira que as sinto, tornando-as minhas. O meu papel é esse.

Ao contrário daquilo que se faz crer, a interpretação não se limita ao do virtuosismo da voz, há coisas mais importantes...

O timbre tem certamente muita importância, também para mim. Mas, mais do que isso, interessa o seu entendimento da canção e a forma como a traduz. Isso é o que mais conta no ofício de ser intérprete.

Argentina Santos, a decana das fadistas portuguesas, dizia que às vezes não sabia se estava a cantar ou se estava a rezar. Em si também se nota uma componente sagrada, religiosa… É assim que se sente quando canta?

Para mim o palco é sagrado. Entendo a interpretação como uma missão dada por Deus e guiada por Nossa Senhora. Sinto tudo isso, mas não penso em nada naquele momento. Quando estou cantando, estou cantando… Aquilo ali é tudo, meu corpo, meu sangue, meu ar, meu espaço, meu chão, meu céu. Eu não fico a pensar “isto é uma prece” ou “isto é uma canção de amor” ou “vou conquistar alguém”. Nada disso, vou cantando livremente, sem pensar em nada.

Como funciona essa ideia de palco, enquanto lugar sagrado e mágico, no contexto de uma digressão longa em que se repete o mesmo reportorio sucessivamente?

Cada dia é diferente. Não é o mesmo público, eu própria não sou a mesma. O cenário, a iluminação, os arranjos, as questões técnicas, o que quer que seja, pode manter-se parecido, mas tornam-se questões pequenas perante a necessidade do novo. Cada espetáculo é um acontecimento, um sentimento diferente.

Recentemente, Chico Buarque ganhou o Prémio Camões. Ficou feliz?

Muito feliz. O Chico é um grande ficcionista e um dos maiores escritores de canções do mundo. Só lhe posso fazer elogios.

De alguma forma, este prémio também quis afirmar que as letras de canções podem ser entendidas como uma forma de literatura... Concorda?

Sem dúvida, os compositores brasileiros têm essa tradição de escrever canções de forma poética. De tal modo, que eu nos meus recitais digo muitas vezes letras como se fossem poemas, porque têm um ritmo, um tempo, uma grandeza, correspondentes à suavidade ou à agressividade da poesia, todo aquele poder poético...

Lê muita poesia? Tem descoberto poetas novos?

Recebi de presente um livro de um poeta e teólogo português que me tem impressionado muito, José Tolentino Mendonça. Estou lendo o Elogio da Sede, que espetáculo de livro!

Pensa em introduzi-lo num próximo espetáculo?

Já me indicaram onde posso comprar os seus livros. Quando chegar a Portugal é o que vou fazer, pois no Brasil não temos acesso. De qualquer modo, a prosa dele é poética, simples, concisa... Encanta-me esse tipo de escrita. Estou debruçada a fundo sobre esse autor. O prólogo do livro é feito pelo Papa Francisco, entra muito dentro da religião católica, e essa parte já não me interessa tanto. Do que mais gosto é da escrita, do seu raciocínio sobre a sede do ser humano, acho realmente espetacular. Tem-me convencido plenamente. E, sim, quem sabe não virei a fazer alguma coisa com isto...

Quando lê poemas, ouve a música?

Sim, perfeitamente. Sophia de Mello Breyner é música pura. Leio a sua poesia como se estivesse cantando um samba-canção, uma balada, com aquela ironia espantosa. Sou apaixonada por Sophia. O Manuel Bandeira, um dos altos poetas brasileiros, tem musicalidade nos poemas, assim como Vinicius de Moraes, o Ascenso Ferreira e tantos outros… Se começar a falar sobre os meus poetas sonoros, a nossa conversa vai durar até altas horas [risos]...

É curioso que, apesar de todas estas referências eruditas, para adormecer, segundo sei, prefere ler banda desenhada…

Sim, porque a poesia não deixa a gente dormir, a poesia tira-me o sono. O Vinicius costumava dizer-me: “Se estiver com insónias, fique pensando em coisas bem tristes, não da sua vida, mas da vida dos outros, ou do estado do mundo, para lhe fazer chorar, porque o choro faz sono.” Pois eu, em vez de chorar, prefiro ler livros aos quadradinhos.

A sua voz pode ter perdido alguns traços da juventude, mas continua incrível e com uma capacidade interpretativa fora de série. Qual é o segredo para que, com o tempo, a sua voz continue a ser uma força da Natureza?

Não sei… É sobretudo o querer de Deus, mas também a minha disciplina e vontade. Agradeço a Deus por, aos 73, conseguir cantar muito melhor do que cantava aos 18 anos.

O Brasil tem passado por tempos muito conturbados. Como tem vivido todos estes acontecimentos desde a eleição de Jair Bolsonaro?

Sou brasileira, amo o meu país. As dificuldades são imensas, mas tenho fé, confiança e esperança no povo brasileiro, assim como no seu juízo… Sobre política pura, acontecimentos e afins, não comento, não sou estudiosa de política, por isso não quero falar. Mas posso afirmar que o povo está a passar por momentos difíceis. E tenho confiança de que vai tomar as atitudes certas.

O Brasil tem sido notícia pelos piores motivos, mais recentemente, pelos terríveis incêndios na Amazónia…

É uma dor que não tem tamanho, uma vergonha e uma grande tristeza. Tudo isto é de uma ignorância e de uma perversidade imensas. Mas vou repetir: tenho fé no povo brasileiro.

Mas o que pode ser feito? Como se deve agir?

O Brasil está de pé, aguardando soluções, para saber o que se pode resolver. Deus há de ajudar e seguiremos firmes com a nossa floresta. Não só o Brasil, mas os outros países, como a Colômbia, a Bolívia, o Peru… O assunto está na minha leitura e no meu show. A minha tribuna é o palco. É de lá que eu falo. Quem assistir aos espetáculos talvez compreenda melhor o que tenho para dizer.

Traz-nos uma mensagem de SOS?

Eu até me perguntei o que vinha fazer a Portugal. Porque pensei que o meu trabalho, neste momento, é imprescindível no Brasil. Mas achei que talvez pudesse levar essa mensagem para algumas pessoas, ainda mais Portugal, que foi invadido por brasileiros [risos]… Espero que alguns assistam e compreendam. Mas a verdade é que o mundo de hoje é tão rápido na transmissão de informação e o grito é tão alto que só quem tapar bem os ouvidos é que não ouve… Eu vou estar na minha tribuna a cantar o que sinto, a dizer o que deve ser dito.

Está a preparar um novo disco?

O disco está pronto, vai sair em outubro. É um álbum de homenagem à escola de samba Mangueira. A escola homenageou-me em 2016, eu fui enredo da escola, que nesse ano venceu o desfile. Com muito orgulho. Agora, resolvi fazer um disco em agradecimento e reverenciando a Mangueira.

