Já conhece as nossas praias de água doce? Guia das praias fluviais, esta semana com a VISÃO

Com a edição da VISÃO que esta quinta, 27, chega às bancas, a VISÃO distribui um guia de 52 páginas dedicado às praias fluviais de todo o País

Ao todo são 67, as praias que integram o Guia de Praias Fluviais, que esta semana é distribuído gratuitamente com a edição semanal da VISÃO. Dividido por três grandes regiões (Sul, Centro e Norte), o guia de 52 páginas elenca as melhores praias fluviais do País: de praias mais familiares, com vigilância e apoios, a praias mais selvagens, para descobrir a Natureza. Em todas elas, é possível desfrutar das maravilhas do Interior, longe da Costa e, sobretudo, dos areais atlânticos mais do que lotados nos meses de verão.

No capítulo dedicado ao Sul, não esquecemos, claro, os refúgios de água doce nascidos no Grande Lago do Alqueva bem como todas as bonitas praias junto ao rios Tejo e Zêzere. Nas páginas dedicadas ao Centro, da autoria do jornalista Miguel Judas, conhecedor das histórias e tradições do Portugal profundo, o leitor poderá descobrir aquela que é a região com mais praias fluviais do País. Em praias como Castanheira (mais conhecida como Lago Azul), Cabril do Ceira ou Bogueira, há belezas naturais, descanso e diversão quanto baste. Por fim, na zona do guia sobre o Norte, será possível conhecer as praias do Minho e de Trás-os-Montes, passando pelos cenários idílicos das Fechas de Barjas e do Arado, no Parque Natural da Peneda-Gerês.

Em todas as entradas das 67 praias fluviais, o leitor encontrará indicações úteis sobre localização, vigilância e apoios (bares e casas de banho). Um guia de fácil consulta, para ler e começar já a pensar nas férias de verão. Boas leituras e… bons mergulhos!