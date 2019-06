VISÃO Especial Açores já está nas bancas – o guia do paraíso

Pelo terceiro ano consecutivo, a VISÃO lança uma edição especial dedicada ao arquipélado açoriano, que encanta cada vez mais visitantes – não só pela beleza das suas paisagens, mas também porque se assume, com uma força e responsabilidade crescentes, como um exemplo de turismo sustentável.

Ao longo de 134 páginas e com um preço de capa de €4,50, a VISÃO Especial Açores conduzirá o leitor num voo – e num mergulho! – pelas nove ilhas do arquipélago, sem esquecer as indicações úteis sobre os melhores sítios onde comer e dormir. Com fotografia do premiado Joel Santos, reportagens de Vânia Maia, Sónia Calheiros e Miguel Judas, todos com experiências anteriores nas “ilhas de bruma” e verdadeiros connaisseurs da matéria (o último, autor do livro Os 200 Melhores Percursos de Trekking em Portugal), textos de João Gago da Câmara, jornalista e escritor natural de São Miguel, e uma crónica de vinhos, especialmente focada nos néctares do Pico, do especialista e profundo conhecedor dos Açores, o nosso crítico Manuel Gonçalves da Silva, esta edição de luxo, além de revelar o melhor das ilhas atlânticas a quem pretende viajar até lá, serve também para dar a conhecer, bastante melhor, as suas belezas ímpares a quem não tem a possibilidade de as visitar in loco. Para ler, para guardar e para ter sempre à mão.