Madonna em entrevista exclusiva à VISÃO: "Não vou deixar Lisboa"

"Não vou deixar Lisboa, o meu filho ainda joga futebol no Benfica, tenho lá uma casa, e ando para trás e para a frente. Vivo na Tap Air Portugal, é o meu lar". Esta é a apenas uma das muitas declarações a reter desta entrevista a Madonna, exclusiva para Portugal na VISÃO desta semana, esta quinta-feira nas bancas.

A VISÃO falou com a cantora a propósito do seu 14º álbum de estúdio, Madame X, numa conversa que passou pela sua vida em Lisboa, a música e as causas que movem a rainha da pop.

A sua experiência em Portugal veio várias vezes à baila. "Sinto-me inspirada por esta melancolia e sentimento da guitarra portuguesa e da morna", revelou.

