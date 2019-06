Todos podem votar neste prémio para cientistas, ambientalistas e investigadores

São 10 jovens cientistas, ambientalistas e investigadores, cada um com o seu projeto de interesse global, selecionados entre 957 candidatos de 111 países. Os seus trabalhos são verdadeiramente inspiradores: vão desde a luta para a proteção dos recifes de corais, dos pinguins em extinção ou de peixes raros na Amazónia, a métodos revolucionários para recuperar o andar em lesões da medula, tratamentos para a malária ou reciclagem de plástico.

Foram eleitos por um júri composto por 10 figuras de renome internacional, entre filantropos, aventureiros e cientistas, e os premiados com apoio no financiamento dos seus projetos estão a ser escolhidos pelo público numa votação que está a decorrer até ao dia 13 de junho.

Aos Prémios Rolex para o Empreendimento – criados há mais de 40 anos para incentivar o pioneirismo de indivíduos que desenvolvem projetos inspiradores com o objetivo de criar um mundo mais sustentável – já se candidataram mais de 32 mil pessoas, tendo sido laureados ao longo dos anos 140 empreendedores pelo planeta.

A lista dos 10 finalistas – Emma Camp, João Campos-Silva, Grégoire Courtine, Brian Gitta, Krithi Karanth, Pablo Borboruglu, Yves Moussallam, Sara Saeed, Miranda Wang e Topher White está disponível aqui – conheça-os e vote também no seu candidato favorito.

No dia 12 de junho os finalistas irão apresentar os seus projetos em Washington, durante um festival de exploradores da National Geographic, cujos participantes terão também a oportunidade de votar. O júri vai depois reunir-se novamente em Washington, e tendo por base a votação do público, escolherá os cinco laureados desta edição, cujos nomes serão revelados no dia 14 de junho, numa cerimónia em que a VISÃO estará presente.