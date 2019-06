Morreu José Antonio Reyes, estrela do Benfica na temporada 2008/09

José Antonio Reyes, internacional espanhol que passou pelo S.L. Benfica na época 2008/09, quando a equipa era comandada por Quique Flores, morreu nesta manhã de sábado num acidente de viação na sua terra-natal, Utrera, Andaluzia.

Além do Benfica, clube em que marcou 6 golos em 35 jogos, Reyes jogou pelo Sevilha, Arsenal, Atlético de Madrid, Espanhol de Barcelona e Córdoba. Atualmente no Extremadura, o jogador ia acompanhado no carro por um primo, que também perdeu a vida no acidente.

CONHEÇA A NOVA EDIÇÃO DIGITAL DA VISÃO. LEIA GRÁTIS E TENHA ACESSO A JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE AQUI