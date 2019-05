Acabou o jornal lisboeta ‘O Corvo’

Falta de financiamento levou ao fim da publicação independente que, durante seis anos, escrutinou política e sociedade da capital

Criado a 1 de março de 2013, o jornal online ‘O Corvo’ anunciou esta quarta-feira, 29 de maio de 2019, o seu fim. A publicação independente nasceu por vontade de ter jornalismo local de qualidade, e foi sendo mantido ao longo dos anos sem qualquer grupo financeiros a sustentá-lo. No entanto, escrevem esta quarta-feira os responsáveis do projeto, e “apesar dos esforços desenvolvidos desde o […] e com especial vigor nos últimos dois anos, após o renovado impulso nascido de uma reconfiguração do capital da empresa, esgotámos a capacidade para continuar a fazer jornalismo independente de qualidade”

Durante seis anos ‘O Corvo’ fez reportagens, investigou o poder político, retratou os bairros da capital e fez-se sobretudo atento aos lisboetas e às alterações que nos últimos tempos foram alterando a própria configuração da cidade: as crises de imobiliário, as consequências das novas regras do arrendamento e do alojamento local, os problemas internos de alguns bairros mais antigos, as questões de reabilitação urbana e o aumento do turismo.

Numa altura em que a comunicação social, nacional e globalmente, luta para encontrar um modelo de negócio sustentável com a ascensão da internet e da informação gratuita a penalizar os valores da publicidade, antigamente o garante do encaixe financeiro, o fim d’O Corvo é, também, um sinal de que ainda há um longo caminho a percorrer em Portugal.

Recorde-se que somente há cerca de um mês o jornal britânico The Guardian, que está a pouco tempo de celebrar 200 anos de vida, anunciou que tinha conseguido chegar ao break even – equilibrou as suas contas, na era digital, chamando os leitores a contribuir mais regularmente para a publicação, fazendo parcerias com fundações (como a Bill and Melinda Gates Foundation) e tendo como donos uma organização sem fins lucrativos.

Em Portugal, nos últimos anos, as contas de praticamente todos os meios de comunicação têm estado consistentemente no vermelho.