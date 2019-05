Marido de Paula Amorim abre clube exclusivo para super ricos na Avenida da Liberdade

Para ter acesso ao JNcQUOI Clube vai ser preciso pagar uma anuidade de milhares de euros ou ser convidado pelo CEO da Amorim Luxury, Miguel Guedes de Sousa. O empresário, que partilha a gestão do grupo – e, desde 2012, a vida – com Paula Amorim, falou à VISÃO sobre os cerca de 20 milhões de euros que o grupo investiou na Avenida da Liberdade nos últimos quatro anos.

Depois de ter anunciado a abertura do JNcQUOI Ásia, marcada para julho deste ano, o grupo Amorim Luxury revela que vai também inaugurar um clube exclusivo e privado em plena Avenida da Liberdade. Haverá espaço para dançar, beber, comer e conversar num verdadeiro cenário asiático. O espaço tem como objetivo equiparar-se aos secretos clubes de Mayfair, em Londres, onde regularmente são vistas as celebridades como Amal e George Clooney ou Mick Jagger, quando em viagem pela Europa. Abrirá as portas aos seus membros e convidados no último trimestre do ano.

