Site da VISÃO teve em abril maior número de visitas de sempre

De acordo com os dados do Netscope, da Marktest, o site da VISÃO cresceu em abril deste ano 33% face ao mesmo mês do ano anterior, fechando com mais de 4 milhões e 100 mil visitas, num total de mais de 1,9 milhões de utilizadores, com um tempo médio de permanência de quase 7 minutos por visita.

O site da VISÃO, por ter o Sapo como parceiro comercial, não consta do ranking NetAudience divulgado mensalmente pela Marktest, mas estes dados que agora apresentamos são auditados pelo Netscope, que a Markest descreve como um dos "pilares" do seu sistema de mediação de audiências na Internet.

Agradecemos aos nossos leitores este novo recorde de tráfego e asseguramos-lhe que vamos continuar a pautar-nos pelo rigor, pela honestidade, pela isenção e pela vontade de lhe fazer chegar notícias e histórias, de perto e de longe, envolvam multidões ou um só protagonista, que faz, desde sempre, parte do ADN VISÃO.

Siga-nos no Facebook e no Instagram.