This is Portugal: já está nas bancas a nova edição da revista para turistas da VISÃO

Chega esta semana às bancas a edição de 2019 da revista This em Portugal, cuja primeira edição foi lançada no ano passado com a marca VISÃO. Publicada em inglês, destina-se aos milhares de turistas que, todos os anos, nos visitam e pretende não só dar a conhecer a história e a cultura portuguesas, mas também revelar o que de melhor temos para oferecer.

Profusamente ilustrada, integra artigos da autoria da equipa da VISÃO sobre as principais regiões do País: Lisboa, Sintra e Cascais, Porto e Douro, Centro, Alentejo e Algarve. Não esquece acontecimentos históricos fundamentais como os Descobrimentos Portugueses, o Terramoto de 1755 bem como as figuras principais do fado, das artes e da literatura.

Com 156 páginas e um preço de capa de €5,90, a This is Portugal inclui ainda uma seleção de restaurantes, museus, hotéis, lojas, passeios e atividades.