Oposição pressiona vice de Rio com novos dados sobre viagens com carro de luxo

Foi uma noite quente em Ovar. Esta quarta-feira, a oposição a Salvador Malheiro no município confrontou autarca com os vários casos de Justiça avançados este mês pela VISÃO e que visam o vice-presidente do PSD e alguns membros da sua equipa na autarquia. Na reunião da Assembleia Municipal, o deputado municipal do CDS, Fernando Camelo de Almeida, pediu “algum tipo de clarificação” sobre as viagens no Lexus de luxo e sugeriu que mais membros do executivo usaram carros da câmara para participar em ações do PSD. O PS confrontou o vice de Rui Rio com a demissão, caso se comprovem as investigações em curso, e os principais partidos da oposição abandonaram a reunião alegando perda de confiança no executivo.

Até ontem à noite, Salvador Malheiro tinha-se limitado a publicar um post no Facebook alegando que não tinha sido “chamado para nenhum inquérito ou processo crime” nem ter sido “constituído arguido em nada”. Depois disso, silêncio.

Mas o tema acabaria por marcar a reunião da Asssembleia Municipal desta semana – a primeira desde que o artigo foi publicado. E, na intervenção que fez, o deputado municipal do CDS – que consultou os registos de portagens, combustível e até multas dos carros do município - confrontou Malheiro com novos dados. Fernando Camelo de Almeida focou-se nos dias 5 de setembro e 15 de outubro do ano passado e nos dias 9 e 18 de janeiro deste ano para questionar o autarca sobre o “interesse muncipal” que o levou a usar o carro da câmara para marcar presença em reuniões da comissão política nacional do PSD, em encontros com Rui Rio ou na universidade de verão do partido.

Mas as viagens com carros da câmara – que estão a ser investigadas pelo Ministério Público e que podem configurar crime de peculato de uso - acabaram por assumir uma nova proporção. Na referência à deslocação de 18 de janeiro, Camelo de Almeida diz que o Volvo da autarquia passou nas portagens de Miramar às 4h21. Cerca de meia hora mais tarde, há novo registo no mesmo pórtico. Mas, dessa vez, é registada a matrícula do Lexus - o carro de luxo que o presidente da câmara tem ao seu dispor desde o final do ano passado. “Ao ver isto, estranhei, pelo adiantar da hora, duas viaturas municipais a passar no mesmo pórtico”, disse o deputado municipal.

Na noite em que dois carros do município estiveram na estrada até uma hora avançada da madrugada, os sociais-democratas reuniram-se no Porto para uma votação decisiva: a moção de confiança ao líder do PSD e que ditaria o futuro do partido, face ao desafio lançado por Luís Montenegro para a convocação de eleições diretas. No encontro estiveram presentes “o presidente da câmara [de Ovar], o vice-presidente da câmara, o seu adjunto, o fotógrafo da câmara e outros membros do PSD de Ovar”, garantiu Fernando Camelo de Almeida.

O deputado municipal fez uma das mais duras intervenções da noite – mas não a única – e pediu esclarecimentos. Porque só a resposta de Malheiro poderia fazer “toda a diferença entre um ato gravíssimo e ilegal ou uma conduta que, quanto a mim, pode não estar ferida de ilegalidade mas não deixa de ser altamente questionável”.

O confronto com Salvador Malheiro ainda não tinha terminado. Numa outra intervenção da noite, Henrique Moreira, deputado muncipal do PS falou numa “espécie de turpot anestésico” no concelho, no rescaldo da notícia da VISÃO que implicava vários membros do executivo municipal em investigações judiciais em curso. “Os cidadaos estão anestesiados porque preocupam-se com a notícia mas temem fazer as perguntas”, disse Moreira.

O socialista confrontou o vice-presidente do PSD com os casos e pediu a Malheiro que, “olhos nos olhos”, esclarecesse: é ou não falso que tenha usado meios do município em proveito do partido, que membros do seu executivo e da autarquia tenham participado em ações de “cacicagem” para a angariação de votos ou que a autarquia tenha facilitado o contacto entre um empresário (e dirigente local do PSD) e dirigentes dos clubes que beneficiaram de obras de 2,2 milhões de euros? “Se negar com a palavra falso, no futuro breve, e se for comprovado o contrário, só lhe restará retirar as consequencias políticas e agir em conformidade”, defendeu Henrique Moreira.

Benefícios pagam utilização de meios da câmara

Num dos casos mais sensíveis em que é visado – as viagens com o Lexus e com um Volvo da câmara -, Salvador Malheiro considera que é tudo uma questão de ganhos e perdas. O autarca frisou o “contraponto” entre “os 2800 euros de gastos que teriam a ver com o uso de carro para fins partidários” e “as mais valias para o município de Ovar”. A autarquia pediu parecer sobre uso do carro à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para elaborar regulamento de utilização dos carros do município.

A oposição queria respostas a cada um dos casos. E Salvador Malheiro percorreu vários. Mas começou a intervenção de forma enigmática. Dirigindo-se ao Henrique Moreira (PS), e pedindo-lhe “arbaboiço” para o que ia dizer a seguir, sugeriu que, se “surgisse sobre a sua pessoa uma denúncia anónima [dizendo] que todos os dias de manhã perdia tempo vendo sites de pedofilia”, se o Ministério Público confirmasse a investigação e se durante um ano e meio não houvesse mais novidades, o socialista “ia ficar triste com tudo isto”.

Depois, devolveu a pergunta: “Qual o número do processos sobre os alegados oito casos que são ditos” na peça da VISÃO e que visam o autarca, o vice-presidente da câmara, o adjunto e um dirigente local do PSD, Pedro Coelho? “É a comunicação social”, atira Salvador Malheiro para sugerir que as notícias não têm fundamento.

A única exceção, diz, é o caso dos relvados. Mas mesmo aí, apenas foi feita uma pergunta pela Inspeção Geral de Finanças sobre os documentos trocados entre a câmara e a Safina (detida por Pedro Coelho e que beneficiou em grande medida dos 2,2 milhões de euros dos negócios pagos pela câmara). “Não tenho culpa de que essa empresa, única produtora de relva sintética no país, com quota de mercado muito significativa, seja detida pelo Pedro Coelho, lider do PSD de Ovar”, justificou-se o autarca, sem fazer referência à reunião em que, ainda antes das adjudicações das obras, recebeu os dirigentes de clubes e o empresário na câmara para falar sobre a instalação de relvados.

Malheiro explicou, então, o seu ponto de vista sobre as viagens do Lexus. “Um presidnete de camara é um político e é extremamente dificil fazer a distrinça” entre o ponto onde “começa e termina a atividade de presidente de câmara”. O autarca defende a ideia de que é benéfico para qualquer município a “proximidade com os decisores” e que a sua função como vice-presidente trouxe mais benefícios que custos ao concelho. “É decisivo e é importante para a visibildade de Ovar essa possiiblidade de o presidente da câmara poder ter outros cargos em termos partidários.”. Esses “cargos partidários” e os supostos benefícios para o concelho, sugere Malheiro, justificam a utilização de meios do muncípio para o trabalho partidário.

Oposição perde confiança ao executivo

As questões levantadas por vários partidos da oposição aconteceram no chamado período antes da ordem do dia. Malheiro respondeu às várias intervenções mas os deputados municipais queriam voltar ao tema a seguir, no período de informação municipal. O presidente da Assembleia Municipal já não autorizou e o PS e o Bloco de Esquerda abandonaram a sessão em “solidariedade” com o centrista Fernando Camelo de Almeida”, que saiu da sala em protesto com a proibição de intervir e alegando “quebra de confiança” no executivo.

No final da noite, PSD e PCP votaram o relatório e contas de 2018 do município e Salvador Malheiro congratulou-se com o facto de não ter memória de ver “um documento deste tipo ser aprovado com tamanha maioria”.

Fernando Camelo de Almeida faz outra leitura dessa votação. “Quem aprovou um documento nestas condições pode denotar irresponsabilidade, e não quem abandonou a sala, porque no relatório e contas estão inerentes despesas às viagens que o presidente da Câmara Municipal de Ovar não clarificou”, sublinha o centrista. Viagens que podem estar feridas de “ilegalidade”, destaca o deputado municipal.

