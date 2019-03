Ana Moura, Gisela João, Salvador Sobral e Conan Osíris juntos em concerto solidário por Moçambique

Mais de 50 artistas, nacionais e internacionais, entre os quais Ana Moura, Gisela João, Dino D’Santiago, Salvador Sobral, Conan Osíris e Samuel Úria, vão marcar presença no evento de angariação de receitas “Mão Dada a Moçambique”.

O concerto é no dia 2 de Abril, no Capitólio, em Lisboa, a partir das 21h00. Os fundos serão entregues a oito associações: AMI, Cáritas Portuguesa, Cruz Vermelha Portuguesa, Médicos Sem Fronteiras, Associação HELPO, Fundação Girl Move, Iris Relief e a ACRAS. Selma Uamusse, mentora e organizadora deste eveto, diz que as receitas angariadas serão divididas em partes iguais, após a assinatura de uma carta de compromisso pública que garante a transparência e monitorização da aplicação das verbas por um auditor de contas independente.

Os bilhetes solidários normais custam 20 euros, ou 20 a 30 euros dos bilhetes-donativo sem acesso ao espetáculo, e estão à venda na Blueticket nos locais habituais. O concerto terá ainda transmissão mundial, através da RTP.

A edição solidária da VISÃO, que custa 2,5 euros e cujas receitas revertem integralmente para a Cruz Vermelha Portuguesa, também estará à venda no Capitólio. Vamos todos juntos, ajudar Moçambique a virar a página.