Italo-germânica é a primeira presidente da Agência Espacial Portuguesa

Chiara Manfletti vem da Agência Espacial Europeia. Luís Santos é o vice-presidente da Portugal Space e também foi nomeado esta sexta-feira.

A primeira equipa diretiva da Agência Espacial Portuguesa, que tem a missão de executar a estratégia espacial do País nas próximas décadas, foi nomeada esta sexta-feira, com a indicação de Chiara Manfletti e de Luís Santos, respetivamente para presidente e vice-presidente da instituição.

Chiara Manfletti, até aqui assessora do diretor geral da Agência Espacial Europeia (ESA na sigla em inglês), torna-se a terceira mulher a liderar uma agência do género a nível mundial, refere o comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que dá conta da nomeação.

A nova responsável tem nacionalidade italiana e alemã e é doutorada em Engenharia pela Universidade alemã de Aachen, tendo também mestrado em estudos espaciais pela International Space University de Estrasburgo (2002). No seu percurso profissional conta com passagens pela empresa de motores para aviação e aeroespacial SNECMA, tendo sido também engenheira de testes e investigação na Agência Espacial Alemã, DLR. Estava desde 2016 na ESA.

O português Luís Santos, que também foi nomeado durante a reunião da primeira assembleia geral da agência, realizada esta sexta-feira, é o vice-presidente da organização. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico e até agora era coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço, que está agora dentro da Agência Espacial Portuguesa.

A Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space é uma parceria entre o Governo de Portugal e o Governo Regional dos Açores, com a colaboração da ESA. A entidade, que tem como fundadores a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Agência Nacional de Inovação, a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e a Região Autónoma dos Açores, foi constituída na passada terça-feira em Ponta Delgada, nos Açores, e está sediada na Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, no mesmo arquipélago.

A agência vai gerir os programas nacionais relacionados com o espaço em articulação com a ESA, criando ainda condições para investimento, emprego e prestação de serviços nesta área, além de “capacidade e de competências nacionais no domínio da indústria espacial,” bem como na investigação científica, refere o comunicado. Vai ter ainda intervenção no desenvolvimento do Centro Internacional de Investigação do Atlântico e promover o programa de lançamento de satélites a partir dos Açores, também em parceria com a ESA.

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA