Ex-presidente brasileiro Michel Temer preso

O antigo presidente da República do Brasil, Michel Temer, foi detido esta quinta-feira no Rio de Janeiro no âmbito da investigação Lava-Jato. A notícia é avançada pela Globo.

Em causa estão denúncias feitas pelo empresário José Antunes Sobrinho, da Engevix, que terá pago um milhão de reais em subornos a pedido de um coronel amigo de Temer e do antigo ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, que também deverá ser detido nas próximas horas. Temer terá tido conhecimento desses subornos da empresa Engevix, que viria a ganhar depois um contrato para a central nuclear de Angra 3.

Segundo aquele meio, desde ontem que as autoridades tentavam localizar Temer, que sucedeu no cargo a Dilma Rousseff em 2016. Há dez inquéritos a correr envolvendo o ex-presidente, cinco dos quais no Supremo Tribunal Federal, refere a Globo, já que foram abertos quando ele era ainda chefe de Estado.

Depois de Lula da Silva, este é o segundo presidente da república a ser detido no âmbito da operação anti-corrupção. Temer foi vice-presidente de Dilma Rousseff e desde 31 de agosto de 2016 assumiu o mais elevado cargo no Estado brasileiro, depois do impeachment de Rousseff. A 1 de janeiro deste ano cedeu o lugar a Jair Bolsonaro.