Lisboa sobe no ranking de segurança e qualidade de vida

Lisboa continua a progredir no índice de qualidade de vida a nível internacional, estando com uma classificação superior a Paris, Barcelona ou Nova Iorque, segundo um estudo da consultora Mercer, divulgado hoje.

A capital portuguesa está na 37ª posição do índice de qualidade de vida da Mercer. Lisboa subiu uma posição face ao ano passado, sendo que Viena assegura mais uma vez o título de cidade do mundo com a melhor qualidade de vida, pelo décimo ano consecutivo. Seguem-se Zurique, na Suíça, Vancouver, no Canadá, e Munique, na Alemanha. No extremo oposto estão Bagdad, no Iraque, e Bangui, na República Centro-Africana.

As cidades com a melhor qualidade de vida:

Rank 2019** City Country 1 VIENNA AUSTRIA 2 ZURICH SWITZERLAND 3 VANCOUVER CANADA 3 MUNICH GERMANY 3 AUCKLAND NEW ZEALAND 6 DUSSELDORF GERMANY 7 FRANKFURT GERMANY 8 COPENHAGEN DENMARK 9 GENEVA SWITZERLAND 10 BASEL SWITZERLAND 11 SYDNEY AUSTRALIA 11 AMSTERDAM NETHERLANDS 13 BERLIN GERMANY 14 BERN SWITZERLAND 15 WELLINGTON NEW ZEALAND 16 TORONTO CANADA 17 MELBOURNE AUSTRALIA 18 LUXEMBOURG LUXEMBOURG 19 OTTAWA CANADA 19 HAMBURG GERMANY 21 PERTH AUSTRALIA 21 MONTREAL CANADA 23 NUREMBERG GERMANY 23 STOCKHOLM SWEDEN 25 OSLO NORWAY 25 SINGAPORE SINGAPORE 27 STUTTGART GERMANY 28 BRUSSELS BELGIUM 29 ADELAIDE AUSTRALIA 30 CANBERRA AUSTRALIA 31 HELSINKI FINLAND 32 CALGARY CANADA 33 DUBLIN IRELAND 34 SAN FRANCISCO, CA UNITED STATES 35 BRISBANE AUSTRALIA 36 BOSTON, MA UNITED STATES 37 LISBON PORTUGAL 37 HONOLULU, HI UNITED STATES 39 PARIS FRANCE 40 LYON FRANCE 41 MILAN ITALY 41 LONDON UNITED KINGDOM 43 BARCELONA SPAIN 44 NEW YORK CITY, NY UNITED STATES 45 EDINBURGH UNITED KINGDOM 46 MADRID SPAIN 46 SEATTLE, WA UNITED STATES 48 GLASGOW UNITED KINGDOM 49 KOBE JAPAN 49 TOKYO JAPAN 49 BIRMINGHAM UNITED KINGDOM 49 CHICAGO, IL UNITED STATES

Este trabalho é desenvolvido pela Mercer há 21 anos, como forma de ajudar as empresas a avaliar as cidades para onde enviam os seus trabalhadores deslocalizados, bem como a desenhar as remunerações associadas.

Para além do ranking principal, o da qualidade de vida, este ano a Mercer compilou também uma lista relativa à segurança, que leva em linha de conta a estabilidade interna das cidades, níveis de criminalidade, aplicação da lei, limitações à liberdade individual, relações com outros países e liberdade de imprensa.

Lisboa está na 31ª posição, com Luxemburgo e Basileia a serem consideradas as grandes cidades mais seguras do mundo. No extremo oposto está Damasco, na Síria, Bangui, na República Centro-Africana e Saná, a capital do Iémen.

As cidades mais seguras do mundo: