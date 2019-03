Dulce Maria Cardoso, Mia Couto e José Eduardo Agualusa são os novos cronistas da VISÃO

São três os nomes que, a partir de dia 28 de março, ocuparão a zona nobre das páginas iniciais da revista, um espaço distintivo nos média nacionais, dedicado à escrita de ficção. Dulce Maria Cardoso, Mia Couto e José Eduardo Agualusa vêm reforçar a equipa de colaboradores da VISÃO, trazendo os seus mundos literários, que a tantos encantam, para a newsmagazine mais lida do País.

Dulce Maria Cardoso, autora de obras como "O Retorno" e "Eliete", e traduzida em 23 países, terá uma coluna quinzenal intitulada Autobiografia Não Autorizada, que misturará ficção e realidade a seu bel-prazer. Garantido será o retrato muito próprio desta portugalidade que a escritora põe em tudo o que escreve.

Mia Couto e José Eduardo Agualusa assinarão textos mensais, alternando assim com a escritora. Com 63 anos, o escritor moçambicano mais traduzido e um dos mais conceituados da língua portuguesa já foi galardoado com o Prémio Camões e com o Prémio Neustadt. Agualusa, 58 anos, de nacionalidade angolana com ascendência portuguesa e brasileira, também por diversas vezes premiado, é romancista, contista, autor de literatura infantil e um reconhecido cronista. Os dois trarão as latitudes africanas (e não só) para as páginas da revista.

Por fim, é devido um agradecimento especial a António Lobo Antunes, escritor maior que, durante quase 19 anos, prestigiou a revista com os seus textos inconfundíveis e que, agora, termina a sua colaboração como cronista da VISÃO.