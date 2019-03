As sessões gratuitas do Iastro Júnior estão de regresso

Quem melhor conhece o Espaço são os astrofísicos. São eles que estudam estrelas, planetas, o Sistema Solar e tudo o mais que se passa nesses locais absolutamente extraordinários que temos acima de nós. Com eles vamos viver, de forma divertida, aventuras no Espaço, graças às sessões do Iastro Júnior, que estão de regresso!



O Iastro Júnior é uma iniciativa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da VISÃO Júnior, que vai realizar quatro sessões este ano, sob o tema geral «Aventuras no Espaço».

Cada sessão dura cerca de 50 minutos e está dividida em três curtas apresentações curtas que terminam sempre com uma surpresa. No final da sessão, há espaço para colocar questões aos cientistas.

Para participar, é obrigatória inscrição. Clique aqui, onde encontrará a opção "Inscreva-se já"

Se for assinante da VISÃO Júnior, inscreva-se aqui.

Sábado, 16 de março, 18h: «Uma Aventura noutro Planeta»

Lisboa, Planetário Calouste Gulbenkian

Vamos conhecer Vénus, o planeta que gira ao contrário;

À descoberta de Titã, um dos locais do Sistema Solar mais promissores;

Fique a saber como é que um dia poderemos viajar até um planeta distante e viver lá...

A «aventura» será conduzida pelos investigadores Rúben Gonçalves, Alberto Negrão e Rui Agostinho.

4 de maio: «Uma Aventura com um Extraterrestre»

Porto, Planetário do Porto, 17h30

14 de setembro: «Uma Aventura num Buraco Negro»

Lisboa, Planetário Calouste Gulbenkian, 18h

16 de novembro: «Uma Aventura à Velocidade da Luz»

Porto, Planetário, 17h30

OS INVESTIGADORES DA 1ª AVENTURA, A 16 DE MARÇO