Guia da Região Centro, grátis esta semana com a VISÃO

Com a edição que esta quinta, 7, chega às bancas, a VISÃO distribui um guia de 68 páginas exclusivamente dedicado à Região Centro

A acompanhar a edição que esta semana chega às bancas, distribuímos, gratuitamente, aos nossos leitores um novo Guia VISÃO. Trata-se de um volume de 68 páginas exclusivamente dedicado à Região Centro, com cinco rotas para percorrer um território que merece ser descoberto. A saber: Ao Longo da Costa (rota 1), Serra da Estrela e Mondego (rota 2), Património Mundial (rota 3), Rio Zêzere (rota 4), Vinhos e Quintas (rota 5). Em cada uma das reportagens, é destacado o património e a história, a cultura e a paisagem, sem esquecer algumas informações úteis que, ao longo dos vários percursos, permitirão aos leitores-viajantes conhecer os locais a não perder, os melhores sítios onde comer e as atividades ao ar livre disponíveis.

Para que este Guia VISÃO chegue agora aos leitores, quatro equipas de reportagem – constituídas pelos jornalistas Luísa Oliveira, Miguel Judas, Rui Antunes e Sónia Calheiros bem como pelos fotógrafos Diana Tinoco, José Carlos Carvalho, Luís Barra, Marcos Borga e Paulo Jorge Figueiredo – percorreram toda a região Centro durante as últimas semanas. Na rota 1, fizemos os 200 quilómetros que vão de Aveiro a Santa Cruz. Na rota 2, seguimos da nascente do Mondego até à Foz. Na rota 3, deixámo-nos guiar por um território com pouco mais de 100 quilómetros que dispõe de uma inédita concentração de Património Mundial. Por fim, na rota 4, acompanhámos o curso do Zêzere e, na rota 5, visitámos as cinco regiões vinícolas demarcadas que atravessam toda a região Centro. Boas leituras e, claro, bons passeios pelo País fora.