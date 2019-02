Notting Hill está farto dos “influencers”

Os residentes do bairro londrino queixam-se que os instagrammers não lhes desamparam as portas, em busca das fotos perfeitas para partilhar nas redes

Desde 1999, quando estreou a comédia romântica Notting Hill, que a zona de Kensington e Chelsea, em Londres, nunca mais foi a mesma. Inúmeros turistas passaram a afluir a este local para visitar o sitio onde o icónico filme foi gravado - um bairro pitoresco, famoso pelas suas casas vitorianas de cores pastéis. Mas só recentemente as coisas começaram a ser insuportáveis quando chegaram em massa os Instatourists, pessoas que se deslocam a locais para apenas tirarem fotos para decorarem as redes sociais. E os residentes já não disfarçam a hostilidade para com as estrelas (ou aspirantes a estrelas) da internet.

Daphne Lamirel, residente de Notting Hill, conta que nos últimos seis meses estas “sessões fotográficas” tem acontecido com cada vez mais frequência: “No início, até era encantador, mas tem-se tornado cada vez mais louco. As nossas paredes são muito finas, por isso conseguimos ouvi-los a rir e a tirar fotografias, quando estamos nas nossas salas de estar.

Olivia Lamb, que mora perto da Estação de Notting Hill, relata que eles se preparam "durante horas junto às entradas das casas com uma grande variedade de roupas. Não fazem esforço nenhum para se desviarem quando as pessoas precisam de entrar ou sair das casas. Já encontrei a minha porta inúmeras vezes no Instagram.”

Um jornalista do The Evening Standard encontrou a blogger Camilla Lovell com uma tenda para trocar de roupa e uma fotógrafa profissional num dos passeios deste bairro. “Notting Hill faz parte de metades de qualquer lista de “melhores spots [para fotograr] do Instagram em Londres”. Cada vez mais cafés aqui estão a tornar-se mais dignos do Instagram.”

A blogger de lifestyle e moda Alyson Haley, que tem 471 mil seguidores no Instagram, escreveu: ”Qualquer sitio aqui seria um cenário perfeito. Não importa por onde caminhes, vais encontrar sempre portas elegantes ou fachadas coloridas que te vão dar vontade de as chamar de casa.”

Mas quem as chama efetivamente de casa não está satisfeito com os elogios. Richard Courtney, de 75 anos, que vive no bairro desde 1992, confessou a sua irritação ao The Times. “Disse-lhes: 'Vocês estão todos no meu caminho.' Entrei no meu Range Rover e quase os atropelei a todos.”

Esta situação tem sido divulgada nas redes sociais, com os residentes a gozarem da compaixão de muita gente. Uma mulher comentou: “Se eu tivesse casa em Notting Hill preferia ter pessoas sem-abrigo a dormir na minha entrada do que estes bloggers de moda a posar como flamingos bêbados.”