O Facebook e o mito das publicações de apenas 26 amigos no 'feed'

Têm circulado na internet vários textos "corrente" que afirmam que o Facebook limita o número de publicações que aparecem no feed desta rede social a 26 amigos, no máximo.

A razão para o limite de publicações tem a ver, alegadamente, com o novo algoritmo desta rede social, que mostra, só e apenas, as partilhas das mesmas pessoas.

A única forma de resolver este problema, lê-se nas publicações com essa informação, é deixar lá um comentário. Além disso, os utilizadores são incentivados a copiar e colar essa mensagem no seu próprio feed de notícias.

Em comunicado publicado na quarta-feira, o Facebook garantiu que nada disto acontece. "O objetivo do feed de notícias é mostrar as publicações que são importantes para si, para que tenha uma experiência agradável", afirma Ramya Sethuraman, gerente de produtos da rede social.

Mas, de acordo com Ramya Sethuraman, há um motivo que justifica o facto de este mito continuar a circular depois de mais de um ano. "As publicações no seu feed de notícias são classificadas pela ordem que acreditamos ter mais interesse para si ", lê-se no comunicado.

E é precisamente por causa disso que aparecem conteúdos de certas pessoas mais vezes no topo do feed, o que sustenta a ideia de que só aparecem publicações de 26 amigos.

O que é necessário, por isso, é continuar a fazer scroll para encontrar outras publicações, de outros amigos.

O Facebook diz, contudo, que a mensagem corrente tem uma pequena percentagem de verdade. Apesar de os comentários que fizer na publicação com a mensagem não fazerem com que apareça no feed de mais amigos imediatamente, a interação com outros utilizadores torna-o mais ativo, o que vai fazer com que o Facebook coloque as suas publicações com mais alcance no topo do feed de outros utilizadores.