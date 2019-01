Diga "buenos días" ao pequeno-almoço no novo Chérie Paloma, em Lisboa

Os ovos divorciados (fritos, com feijão e salsa) e as cochas, doces e crocantes, são duas das sugestões que se servem logo pela manhã no Chérie Paloma. O novo restaurante mexicano é um dos 17 sítios, em Lisboa e no Porto, para tomar um pequeno-almoço diferente que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta-feira, 17, nas bancas

José Carlos Carvalho

Foram as viagens ao México que levaram o francês Julien Garrett, proprietário da cafetaria Dear Breakfast, dedicada à primeira refeição do dia, a abrir o Chérie Paloma, também no bairro de Santos, em Lisboa. “Inspirei-me no nome do cocktail mexicano, o Paloma, feito à base de tequila, vinho de Xerez, lima, toranja, para batizar este restaurante”, explica Julien Garrett. Pela manhã (assim como ao almoço e ao jantar), há sugestões assentes na cozinha mexicana, que se dividem em quatro categorias, para saborear. Nos quentes, escolhe-se entre o café com leche e o chocolate quente mexicano, entre outras opções internacionais, como o cappuccino.

José Carlos Carvalho

Nos frios, destacam-se os Jarritos, refrigerantes de manga, goiaba ou toranja, e os sumos de fruta. Em alternativa, há ainda smoothies, como o Greener Than Gold, com laranja, banana, abacaxi, espinafres, hortelã e gengibre. Para acompanhar, sugerem-se as conchas feitas com pão brioche mexicano, “doces e crocantes”. No menu de pequeno-almoço (€14) estão também incluídos os ovos divorciados, fritos, com feijão e salsa verde e vermelho, ou os ovos a la mexicana, mexidos, com tomate, cebola, jalapeños, batata e feijão. Uma degustação que se faz ao som da boa e animada música mexicana. Buenos días!

José Carlos Carvalho

Chérie Paloma > Cç. Marquês de Abrantes, 148, Lisboa > T. 93 813 9296 > seg, qui-dom 9h-16h30, 18h30h-24h, ter-qua 9h-16h30