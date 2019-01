Açores: um dos destinos a visitar em 2019, para o New York Times

Um destino por cada semana do ano. O jornal New York Times fez uma lista dos 52 locais a visitar ao longo de 2019. E, como seria de esperar, numa lista tão grande, há de tudo: praia, natureza, cidade, cultura. Porto Rico, a ilha caribenha, com o estatuto de território não incorporado dos Estados Unidos, surge como a primeira sugestão. A renascer, um ano e meio após a passagem do devastador furacão Maria, a ilha volta a ser um local bem próximo do estereótipo de paraíso. Novos hoteis, restabelecimento dos voos regulares (para quem parte dos EUA, claro!) e as praias de sempre. Com o extra de se ajudar a economia do país, são as razões apresentadas.

A lista continua, com Hampi, na Índia, com os seus templos indus, fortes e palácios, património da humanidade, em segundo lugar. O primeiro destino na Europa é Munique, que surge em quinto lugar, graças sobretudo à sua oferta cultural, em particular a temporada de ópera. E em nono lugar surgem os Açores. "Uma exuberância verde, crateras vulcânicas gigantescas, transformadas em lagoas, fontes termais naturais que saem da terra, milhares de hortênsias azuis e os únicos cafeícultores da Europa", são os atributos associados ao arquipélago português.

O jornal americano também realça as novas unidades hoteleiras e a oferta de qualidade na restauração, bem como os voos diretos de Nova Iorque, com a companhia Delta.

LUDOVIC MARIN

Portugal aparece ainda noutra lista, neste caso para um setor mais específico: o dos reformados. Segundo a lista da revista mensal International Living, que estabelece um ranking dos melhores locais do mundo para passar a terceira idade, Portugal ocupa neste momento o sétimo lugar. A hospitalidade do povo português, mas também o nível de vida baixo - o segundo na Europa a seguir à Bulgária - são os principais pontos a favor. E também os níveis de segurança - o quarto país mais seguro do mundo, de acordo com o Global Peace Index de 2018 -, bem como a beleza natural, o património histórico e a oferta cultural são as outras características apresentadas.

Para a publicação, o melhor sítio para gastar a pensão é o Panamá. Novamente na perspetiva de um americano. A proximidade aos EUA, o clima quente e tropical, fora da região dos furacões, o baixo valor dos impostos e a variedade em oferta gastronómica fazem do Panamá o número um em 2019.