VISÃO Fest vence Menção Especial do Júri nos Prémios Comunicação Meios & Publicidade

Pela primeira vez, o júri dos Prémios Comunicação Meios & Publicidade decidiu entregar uma Menção Especial, distinguindo o VISÃO Fest, o festival organizado pela nossa revista em abril, para celebrar os 25 anos da VISÃO, e que reuniu dezenas de convidados, em torno de debates, duelos criativos, short talks e música.

Naquela que foi a 6ª edição da iniciativa, o VISÃO Fest ganhou ainda um prémio na categoria Evento de Grande Público. Ficámos ainda na short list com a exposição World Press Photo, em parceria com a Galp, e nos projetos de responsabilidade social com Uma Redação com o Coração no Centro de Portugal.

Os prémios foram entregues na passada sexta-feira, 30, numa cerimónia realizada na Casa da América Latina, em Lisboa. A concurso estiveram 141 casos, dos quais 25 receberam prémios e 19 uma menção honrosa.