VISÃO eleita a melhor newsmagazine do ano

A noite foi de festa no Altice Arena. A revista VISÃO foi eleita a melhor newsmagazine do ano, uma distinção atribuída pela revista da especialidade Meios e Publicidade. Entre os premiados esteve também a revista CARAS, do mesmo grupo da VISÃO, Trust in News, como melhor revista de sociedade.

Entre as distinções individuais, Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal, foi eleita Personalidade do ano na área de marketing, Miguel Barros, da Havas Creative na área de Publicidade e Gonçalo Reis e Nuno Artur Silva na área de Media.

A SIC ganhou o melhor canal generalista, a Sic Notícias o melhor canal de informação e a Rádio Comericla a melhor rádio. Abaixo, a lista de todos os premiados.

Pedro Jorge Melo

MEDIA

Newsmagazine: Visão

Título Generalista: Observador

Título de Informação Económica: Jornal de Negócios

Título de Automóveis: Turbo

Título de Sociedade: Caras

Título Desportivo: Record

Título de Televisão: TV Guia

Título Feminino: Máxima

Título Masculino: GQ

Rádio: Comercial

Canal Infantil: Disney Channel

Canal de Entretenimento: Fox

Canal de Informação: SIC Notícias

Produtora de Televisão: Plural Entertainment

Canal Generalista: SIC

MARKETING E PUBLICIDADE

Empresa de Publicidade Out-of-Home: JCDecaux

Agência de Design: Solid Dogma

Agência de Comunicação: M Public Relations

Agência de Eventos e Activação: Desafio Global

Produtora de Som: Índigo

Produtora de Publicidade: Garage

Agência de Meios: Wavemaker

Agência Criativa: Partners

Marca do Ano: Turismo de Portugal