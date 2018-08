This is Portugal: Saiba como é que uma máquina traduziu a nova revista da VISÃO

Destinada aos estrangeiros que nos visitam, a This Is Portugal é a nova revista da VISÃO. Escrita em português foi, depois, traduzida para inglês pela Unbabel com recurso à Inteligência Artificial. Conversámos com Marcelo Lebre, subdiretor de engenharia da start up nacional. VEJA O VÍDEO