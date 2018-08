O que pode fazer para viver mais e melhor

O segundo número da VISÃO Saúde, extensão de marca da VISÃO lançada em maio último, já está nas bancas. Tem como tema principal a longevidade e as novidades da Ciência e, nele, os leitores podem ficar a saber como viver mais e com maior qualidade de vida. Além de entrevistas com alguns dos maiores especialistas em antienvelhecimento, revelamos os segredos dos centenários portugueses bem como várias dicas para contornar os avanços da idade. As 12 regras para a saúde do seu cérebro, os truques para fazer no dia-a-dia, o que fazer para evitar o envelhecimentos dos nossos principais órgãos e o famoso gene da juventude desodificado são alguns dos temas abordados neste completo dossiê com mais de 40 páginas.

Esta edição conta, ainda, com muitos outros temas, como a pílula contracetiva masculina ou a fertilidade feminina – e desvenda as novidades no tratamento da esclerose múltipla e os 15 perigos que pode correr nas piscinas. Ao longo das 115 páginas, encontrará, também, artigos sobre como detetar um hipocondríaco ou os cinco passos a seguir perante uma hipoglicemia. Pelo meio, tem as respostas de médicos às perguntas que todos querem saber – como, entre outras, se os hidratos fazem mesmo mal ou se uma pessoa deve ou não ser operada às hérnias. Sempre pela sua saúde!