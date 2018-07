This is Portugal: Uma revista com um toque de inteligência artificial

This is Portugal: VISÃO lança revista em inglês para turistas

Está nas bancas o primeiro produto da VISÃO escrito em inglês. Chama-se This is Portugal e é destinada aos 20 milhões de turistas que todos os anos visitam o nosso país. Um processo de produção mais complexo do que o habitual, feito em parceria com a portuguesa Unbabel. Os textos foram escritos em português e traduzidos para inglês, através da plataforma informática criada pela startup, e depois revistos por dois tradutores.

Chegados à Unbabel, os artigos passaram por um processo de leitura, o qual tem como objetivo a criação de um glossário com os termos mais específicos (locais e monumentos, cafés e restaurantes...) e propensos a traduções erradas. Por exemplo: se o interface de Inteligência Artificial (IA) deparar com a expressão “baixa altitude”, terá como referência a palavra “baixa”, traduzindo-a da mesma forma quando esta surgir inserida numa frase como “Baixa-Chiado”, ou, se não houver contexto, o mesmo interface poderá traduzir Trás-os-Montes para “Behind the Hills”. Feito o glossário – foram 1 101 termos e palavras, quando o habitual são cerca de 200 ou 300 –, este foi introduzido na plataforma informática, para que o resultado fosse fiel ao original. E como é que a máquina começa a “ter o contexto”? “Por treino, ao fim de várias traduções, já não vai traduzir Trás-os-Montes por Behind the Hills”, explica Vera Almeida, da Unbabel.

Depois de passar pela IA, cada artigo da This is Portugal foi “partido” em vários blocos e inserido no sistema da empresa, para chegar à sua comunidade de editores espalhada pelo mundo. Estes editores, que também tiveram acesso ao glossário e ao texto em português, detetaram os erros e as incongruências, fazendo, portanto, alterações. De seguida, reuniram-se todos os blocos de texto já traduzidos que ficaram disponíveis, também na comunidade, para serem revistos por um editor sénior, que fez mudanças ao nível da fluência e da coerência.

Os textos enviados pela VISÃO (a revista foi escrita por uma equipa de jornalistas da VISÃO) foram traduzidos no próprio dia, ou no dia seguinte, por nativos de língua inglesa. Fundada em 2013, por cinco amigos, a Unbabel tem hoje três escritórios em Lisboa e outros tantos em São Francisco, Nova Iorque e Londres. A startup utiliza uma plataforma de tecnologia própria, que combina processamento de linguagem natural, Neural Machine-Translation, algoritmos de estimativa de qualidade e cerca de 100 mil tradutores-editores espalhados pelo mundo.

A utilização da IA não dispensa, porém, a mão humana. “Estamos longe da tradução automática. Ainda há muitos pormenores que as máquinas não percebem. A semântica é complexa e elas não conseguem, por exemplo, captar a ironia”, diz Hugo Silva, um dos fundadores. A Unbabel disponibiliza traduções em 28 línguas e pretende usar as suas ferramentas (as que já têm e também as que estão a desenvolver) para todos poderem comunicar com todos.