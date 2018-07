Já conhece A Nossa PRIMA?

A Nossa PRIMA: é este o nome da nova revista no mercado português, feita a pensar num público mais jovem, urbano e alternativo. É a segunda nova marca lançada pela Trust in News (TIN), depois de em Maio ter colocado no mercado a VISÃO Saúde.

"A Nossa PRIMA é mais do que uma revista, é um objeto para reforçar o gosto por revistas. São 156 páginas de bom papel, grafismo sofisticado e textos fora da caixa e uma declaração de amor ao papel", explica Mafalda Anjos, diretora da revista e publisher da Trust In News. O nome, marcante, não deixa ninguém indiferente. "Encantou-nos este nome improvável, com qualquer coisa de intrigante e desconcertante para uma revista que vai para o prelo em 2018. Mas, como em muitas coisas na vida, desvendar mistérios é da ordem do profano, por isso não vamos explicar de onde vem", diz-se na carta de apresentação aos leitores.

Com esta revista sobre pessoas e tendências que tem uma forte componente de cultura e lifestyle, a ideia é rejuvenescer o portefólio da TIN, que conta já com 14 títulos e chegar a públicos e leitores diferentes. A PRIMA, já nas bancas, é trimestral e custa €5,90.

A PRIMA conta com coordenação editorial de Rui Tavares Guedes e Natalina de Almeida, com edição executiva de Mariana Correia de Barros e tem contributos das várias marcas da TIN - nesta edição, por exemplo, escrevem jornalistas da Visão, Visão Se7e, Exame, Exame Informática, Caras e Activa.

A Nossa PRIMA tem também presença online em https://anossaprima.sapo.pt, com rubricas fixas, videos temáticos, podcasts e playlists para acompanhar a leitura da revista. O site foi desenvolvido em parceria com a equipa do Sapo/Altice. A PRIMA terá, claro, forte aposta nas redes sociais, sobretudo no Instagram, onde a pode encontrar aqui.

Nesta primeira edição, Joana Barrios faz as honras da capa. Aos 32 anos, é uma verdadeira mulher dos sete ofícios carismática, talentosa e criativa. Atriz de teatro e cinema, apresentadora de televisão, blogger, mãe e até autora de um livro de receitas para bebés, é uma figura que vale a pena conhecer. Veja o video. Mas há muitos mais nomes nuam edição recheda de coisas boas para ler: Matilde Campilho (com um texto inédito), Branca Cuvier, Tamara Alves, António , Gabriel Ferrandini, Dino d'Santiago, Isaura são apenas alguns deles. Descubra-os nesta galeria de fotos.

Mas, melhor do ler sobre a revista, o melhor é mesmo folheá-la, sentir-lhe o odor, degustar-lhe os textos e apreciar as suas fotografias. Garantimos que vale a pena conhecer melhor esta PRIMA.