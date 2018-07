Icebergue gigante à deriva na Gronelândia obriga a evacuação de emergência

As autoridades declararam estado de emergência em Innaarsuit, uma aldeia da Gronelândia com 180 habitantes, depois da aproximação de um iceberg gigante, que pode vir a provocar um tsunami. Aos habitantes, foi pedido que saíssem da vila e subissem uma encosta afastada do mar, para ficarem em segurança.

Uma parte do icebergue já partiu, mas o grande receio agora é que a massa de gelo se parta num bloco maior e destrua várias casas, ou até mesmo que provoque um tsunami. As previsões sugerem que, até amanhã, haja muita precipitação, e existe o risco de haver inundações, já que os rios próximos da comunidade estão a encher.

Apesar disso, a situação está a ser acompanhada de perto por socorristas e há um navio da Marinha dinamarquês pronto para qualquer ocorrência.

A 22 de junho, um grupo de cientistas americanos filmou o momento (que durou 30 minutos) em que o icebergue, que tem seis quilómetros, se soltou de uma massa de gelo enorme.