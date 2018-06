O apelo vem com exclamação porque não há que ter medo do imperativo. As sardinhas (sardinhas artísticas, entenda-se) concorrentes vão estar em exposição na Baixa lisboeta e, a acompanhá-las, há ateliês para crianças e adultos com os melhores ilustradores da praça. Tudo grátis, ó freguesa! Vídeo aqui.