Na horta, na cozinha e na pista de dança com o chefe Diogo Noronha

Este fim-de-semana, 24 e 25, o chefe Diogo Noronha leva-nos à horta, ao pomar e à mesa do boutique hotel Casa Mãe, em Lagos. Mas não vai estar sozinho na cozinha, irá acompanhado pela equipa do seu restaurante lisboeta Pesca, o chefe pasteleiro Clayton Martins e o barmen Fernão Gonçalves. À prova vai estar um menu de degustação com cocktails de autor e música para animar uma festa que tem como missão promover os produtos sazonais e locais

Durante a viagem ao Peru, o chefe Diogo Noronha, do restaurante Pesca, em Lisboa, e a parisiense Véronique Polaert, proprietária do Boutique Hotel Casa Mãe, em Lagos, decidiram que iam trabalhar juntos. O resultado desta parceria, de seu nome Farm to Table, pode ser apreciada (e vivida) por todos os clientes que marcarem reserva, este fim-de-semana, 24 e 25, para jantar, beber cocktails, dançar e dormir neste boutique hotel algarvio, a 10 minutos a pé da praia.

"Promover os produtos locais, respeitar a sazonalidade e alertar para a urgência da sustentabilidade" são apenas alguns princípios desta viagem gastronómica, que se inícia em Lagos, explica o chefe Diogo Noronha. A ideia é replicar este modelo do Farm to Table em outros hotéis, quintas, pomares e produtores mas para já não há data definidas.

Para dar corpo à iniciativa Farm to Table, há um mês o chefe do restaurante Pesca, especializado numa ementa à base de peixe, como o nome deixa adivinhar, visitou o pomar e a horta de agricultura biológica deste hotel algarvio, um verdadeiro refúgio composto por três casas muito diferentes que combinam o antigo e o novo. Ali viu as colheitas de favas, alhos franceses, couve rábano, beterraba e morangos, entre outros produtos frescos que o inspiraram a criar o menu de degustação que será servido no jantar este sábado, 24, nesta Casa Mãe.

Mas depois deste temporal “sinto alguma expectativa, nem todas as espécies podem ter sobrevivido”, explica Diogo Noronha.

DIVULGACAO

A batata-doce que usará nos seus pratos chegará de um fornecedor local bem como o bonito e o pargo pescados na região de Sagres. Já do pomar o chefe pasteleiro Clayton Martins utilizará nas suas sobremesas, as tangerinas, laranjas e limões do pomar da Casa Mãe. Para a equipa da cozinha ficar completa falta ainda mencionar a presença do barmen Fernão Gonçalves.

No jantar servido este sábado, 24, a refeição começa com dois amuse bouche, ostras com favas e espinafres selvagens e pancetta de porco preto ibérico. Para entrada será servido um tártaro de bonito com morangos, beterrabas e couve rábano. "No prato principal vou preparar um pargo legítimo, pescado ali perto em Sagres, ao qual vou juntar batata-doce e ervas costeiras apanhadas nas salinas", descreve o chefe. A sobremesa saberá a citrinos, ou não tivesse o chefe pasteleiro espreitado o pomar.

Mas as actividades relacionadas com o Farm to Table não se resumem a este jantar. No dia seguinte, domingo, 25, pela manhã os hóspedes serão convidados a participar no workshop na horta, com a presença do chefe Diogo Noronha e do barmen Fernão Gonçalves. Ali vão explicar o uso de alguns ingredientes cultivados nesta horta e o seu uso na culinária e nas bebidas. Segue-se uma prova de vinhos, e a meio da tarde, a degustação de cocktails preparados pelo barmen do Pesca. E porque numa festa não pode faltar a música, será Diogo Noronha quem ocupará a “cabine de som” e dará música a todos os convidados. “Há muito tempo que colecciono músca- É uma das minhas grandes paixões”, diz Diogo. Esperam-se sons funck, disco e alguma música eletrónica. Este fim-de-semana promete ser animado.

Casa Mãe > R. do Jogo da Bola, Lagos > T. 96 836 9732 > info@casa-mae.com > €60 (menu inclui bebidas)