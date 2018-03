Se tem mais de 18 anos e gosta de cerveja artesanal, o Beer Generation Lisbon Festival é para si

Encorpadas, robustas ou leves, há mais de 200 cervejas para experimentar durante o Beer Generation Lisbon Festival, que começa esta quinta, 15, prolongando-se até sábado, 17, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Durante três dias, pode-se ainda assistir a concertos, petiscar numa das food trucks e fazer visitas guiadas às fábricas do Lisbon Beer District

Mário João

A cerveja está em destaque a partir desta quinta, 15, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Para visitar o Beer Generation Lisbon Festival, basta comprar um copo oficial por €3 e as fichas de consumo (ou moedas de troca) - o número dependerá da sede dos festivaleiros e da curiosidade em descobrir mais de 200 tipos de cervejas. "Podem ser levezinhas, robustas, encorpadas e maturadas em barricas de vinho do Porto, entre outros géneros”, explica Octávio Costa, um dos membros da organização do Beer Generation Lisbon Festival.

Depois de pedir as bebidas numa das banquinhas ao ar livre, vale a pena passar pelas food trucks para aconchegar o estômago: No Trinkaki, há hambúrgueres para trincar, no Happy Chocolate, saboreiam-se churros, bolas ou crepes e n’A Tremoçaria, experimentam-se tremoços com diferentes temperos e condimentos. Destaque ainda para os petiscos argentinos do La Boca, os cachorros da Maria Wurtz e waffles de Bruxelas da On the Wayffle, conhecidos por serem leves e estaladiços.

O interior do edifício será ocupado por 30 cervejeiras nacionais e internacionais. "O mais interessante será ter a presença dos seus mestres cervejeiros", alerta Otávio. Desta longa lista, chegam de Marvila a Musa, a Dois Corvos e a Lince - que fazem parte do Lisbon Beer District – e da Graça, a Oitava Colina. A estas quatro fábricas juntam-se mais 19 cervejeiros de norte a sul do País. Já do estrangeiro, contam-se 11, oriundos da Estónia, Áustria, País Basco, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos da América e Finlândia, entre outras paragens.

Durante o Beer Generation Lisbon Festival acontecerá também o lançamento oficial de uma cerveja, a Two Broken Ribs IS, produzida numa colaboração entre três cervejeiras, uma portuguesa, uma espanhola e outra finlandesa (qui 18h30); o workshop Flores e Cervejas, com a curadoria da chefe Margarida Bessa Rego (sex 20h), e uma zona dedicada a cocktails de cerveja do Bar Capitão Leitão (qui 20h) e à harmonização de cervejas (sex, 21h), entre outras conferências e conversas em torno desta bebida.

"Quando organizámos o primeiro festival de cerveja artesanal em 2013, em Caminha, só havia três ou quatro cervejeiras por cá", diz Octávio. A motivação e o mote para esta missão foi perceber que este era o único concelho da região do Minho que não tinha vinho", reforça. Depois da terra natal, Caminha, seguiram-se Porto, Cascais, Faro e São João da Madeira. “Mas finalmente chegámos a Lisboa e aqui esperamos ter a dimensão e a escala de uma capital. É a nossa maior aposta”, diz o organizador.

A programação do Beer Generation Lisbon Festival inclui ainda visitas guiadas às fábricas das marcas inseridas no Lisbon Beer District, em Marvila: Dois Corvos, Lince e Musa. E fica um conselho, há que beber com moderação porque ali há cervejas com 17 graus de álcool.

A música também vai passar pelo Palco Hub Cervejeiro:

15 mar, qui 22h: Dj Vercetti

16 mar, sex 23h: LBD convida Dj Daniel Belo

17 mar, sáb 21h30: The Poppers; 23h Dj Mr Mute

Direitos Reservados

Visitas guiadas às fábricas inseridas no Lisbon Beer District, em Marvila

15 mar, qui: Dois Corvos 17h30-18h30, Lince 17h-18h, Musa 17h-18h30

16 mar, sex: Dois Corvos 17h30-18h30, Lince 17h30-18h30, Musa 17h-18h

17 mar, sáb: Dois Corvos 15h-16h, Lince 15h-16h30, Musa 15h30-16h30

Beer Generation Lisbon Festival > Tv. da Manutenção Militar, 118, Lisboa >15-17 mar, qui 16h-1h, sex 17h-2h, sáb 15h-2 > €3 (copo oficial), fichas de €1 (10 cl de cerveja). Os preços variam entre €2,50 e os €4