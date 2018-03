Trust in News, um grupo de media onde as mulheres estão em maioria nos cargos de chefia

A Trust in News é diferente. No novo grupo de comunicação social detentor da Visão e de outros 11 títulos como a Exame, a Caras ou a Ativa, as mulheres estão em maioria nos cargos de chefia. Por isso, decidimos juntarmo-nos para uma foto coletiva com algumas das diretoras da empresa. Porque, infelizmente, este facto ainda é digno de nota em Portugal.

Na imagem, da esquerda para a direita:

- Cláudia Serra Campos, administradora

- Marta Silva Carvalho, diretora de marketing

- Natalina de Almeida, diretora da Caras, da Ativa e da Caras Decoração

- Dora Rodrigues, diretora financeira

- Rita Sena Lino, diretora da Telenovelas

- Sandra Cerqueira, diretora da TV Mais

- Mafalda Anjos, diretora da Visão e publisher

- Vânia Delgado, diretora comercial

- Rita Ibérico Nogueira, head of Branded Content