25 anos de capas VISÃO em livro. Grátis esta quinta-feira, com a VISÃO

Acontecimentos como o 11 de Setembro (sete capas da VISÃO), a independência de Timor (6), a 2ª guerra do Iraque (5), sempre com reportagens exclusivas dos nossos enviados especiais; os casos BPN, Casa Pia, Maddie e processo Marquês, com a investigação rigorosa do jornalismo de qualidade; o Nobel de Saramago e as mortes de Spínola, Amália, Diana Spencer, Jonas Savimbi ou Mário Soares: eis uma seleção com mais de 160 capas da VISÃO, reunidas em livro, e comentadas por Filipe Luís, editor-executivo, a distribuir gratuitamente esta semana.

No total, são 25 anos de História – e de histórias –, os mesmos que, no final deste mês de março, a nossa revista completa de vida. Depois de Crónicas da VISÃO 1993-2018, que distribuímos no final de janeiro, Capas da VISÃO 1993-2018 é mais uma iniciativa no âmbito das comemorações dos 25 anos da VISÃO. Esteja atento às restantes iniciativas, que em breve anunciaremos. Parabéns aos leitores e a nós!