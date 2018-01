Humanos e macacos utilizados como cobaias em testes financiados por fabricantes alemães de automóveis

Segundo o jornal alemão Stuttgarter Zeitung, pelo menos 25 indivíduos saudáveis foram submetidos a fumos tóxicos durante o período de um mês numa experiência do grupo EUGT (Grupo Europeu de Investigação sobre Ambiente e Saúde no Setor dos Transportes, siglas em português). Os testes terão acontecido em 2014, na Universidade de Aachen, na Alemanha, financiados pela Volkswagen, Daimler e BMW. O jornal alemão adianta que o impacto do gás inalado pelas cobaias não pode ser determinado quando o estudo foi publicado em 2016.

O mesmo grupo já tinha sido acusado de usar macacos em experiências semelhantes. Numa reportagem publicada pelo The New York Times, o jornal norte-americano relata que 10 macacos foram colocados em câmaras herméticas para assistir a desenhos animados enquanto inalavam o fumo emitido por um Volkswagen Beetle movido a diesel. Os testes foram feitos em 2014 num laboratório em Albuquerque, nos Estados Unidos, dois anos depois de a OMS (Organização Mundial da Saúde) ter passado a classificar as emissões do gasóleo como cancerígenas.

Ainda segundo o The New York Times, os cientistas não estavam cientes de que o Beetle fornecido pela Volkswagen tinha sido manipulado para produzir níveis de poluição menos prejudiciais no laboratório do que os modelos colocados à venda. Estima-se que 10 miliões de automóveis tenham sido adulterados para impedir o cálculo correto da emissão de poluentes. Em Portugal, 94.400 veículos foram apanhados no escândalo.

A fraude foi descoberta em 2015 e deu origem a um escândalo internacional, forçando a Volkswagen a retirar do mercado os carros manipulados e a pagar multas de mais de 26 mil milhões de dólares (cerca de 21 mil milhões de euros).

O governo alemão condenou na segunda-feira, 29, em conferência de imprensa, a realização dos testes. "O que os fabricantes de automóveis têm que fazer com as emissões é reduzi-las e não pretender demonstrar que não são prejudiciais com a ajuda de experiencias com macacos e até com seres humanos", criticou o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert.

Em sua defesa, as fabricantes alemãs têm dito que não sabiam dos detalhes da investigação que financiavam. Em comunicado feito no domingo passado, a Daimler disse estar "consternada" e prometeu abrir uma investigação abrangente sobre o caso. O grupo Volkswagen esclareceu que se distancia de todas as formas de abuso de animais e pediu perdão pelos métodos científicos usados pela EUGT. Já a BMW comunicou que não teve participação ativa na investigação e qie "não influenciou de modo algum o design ou a metodologia dos estudos realizados em nome da EUGT".