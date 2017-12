Stress representa maior perigo para as mulheres com problemas cardíacos do que para os homens

Um estudo publicado na semana passada no Artetiosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology revela que os homens e as mulheres possuem mecanismos diferentes de reação para com a isquemia miocardíaca induzida pelo stress.

Isquemia do miocárdio é um transtorno da função cardíaca que é causado pelo fluxo sanguíneo insuficiente no tecido muscular do coração e ocorre quando existe um bloqueio parcial ou total de uma das artérias que leva o sangue para o coração. Os sintomas deste problema cardíaco passam por dores do peito, pescoço ou maxilar, falta de ar, náuseas e vómitos. A isquemia miocardíaca pode provocar arritmias, ataques cardíacos e até levar à morte do paciente.

O estudo analisou 678 pacientes com menos de 63 anos e com doença cardíaca que foram submetidos a uma cintigrafia - exame de diagnóstico por imagem feito pela medicina nuclear - antes e durante um discurso público. Enquanto o discurso decorria os investigadores mediram a pressão sanguínea e a frequência cardíaca dos participantes ao mesmo tempo que registavam imagens do coração.

Os resultados revelam que as mulheres com doença cardíaca e sob stress sofrem uma redução na distribuição de sangue para o coração devido à contração de pequenos vasos sanguíneos. Ou seja, as mulheres com problemas cardíacos registam um fornecimento de sangue mais baixo quanto expostas ao stress que os homens, o que as torna mais vulneráveis a episódios cardiovasculares e até morte prematura.

Viola Vaccarino, autora do estudo, explicou à American Heart Association News que "em vez de dilatar e aumentar o fluxo sanguíneo para o coração durante uma situação de stress, nas mulheres, os minúsculos vasos sanguíneos são contraídos, levando a áreas de fluxo sanguíneo reduzido". Viola acrescenta que "esta pesquisa é muito importante porque estudos anteriores mostraram que uma redução no fornecimento de sangue para o coração (isquemia) durante situações de stress duplica o risco de ataque cardíaco ou morte por doença cardíaca. As mulheres com doenças cardíacas precisam de saber que podem estar mais vulneráveis ​​aos efeitos do stress e pensar em maneiras de proteger os seus corações, como técnicas de relaxamento e exercício físico". Os investigadores aconselham os doentes cardíacos a evitar o stress.