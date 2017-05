Já segue a VISÃO no Instagram?

A VISÃO, a newsmagazine mais lida do país, tem uma nova presença nas redes sociais. Estamos agora no Instagram, com uma página onde poderá encontrar grandes fotografias nacionais e internacionais do dia, histórias de bastidores, momentos de reportagem, videos exclusivos e os novos lançamentos a não perder.

Para estar sempre a par, procure-nos pelo user @revista_visao ou siga este link (https://www.instagram.com/revista_visao) e carregue em "seguir".

Já sabe que no Facebook, pode encontrar-nos sempre aqui, onde somos seguidos por cerca de 450 mil pessoas.