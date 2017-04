Especialistas, youtubers e instagramers partilham dicas de fitness e saúde

Especialistas, youtubers e instagramers vão participar em dois dias de debates e conferências organizados pela VISÃO e pela V+, a revista dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar. Este ciclo decorrerá no âmbito dos Sports Days no Vila do Conde The Style Outlets, dias 5 e 6 de maio, onde a VISÃO será responsável por um espaço multifuncional com um objectivo: informar e motivar a plateia a viver, comer e treinar melhor. Neste espaço serão realizadas conversas interactivas e descontraídas, cheias de dicas práticas para usar no seu dia-a-dia.

Durante estes dias os Style Outlets terão ainda atividades desportivas gratuitas e descontos especiais. Não perca!

PROGRAMA

DIA 5

11h - Nuno Neves

Treinador de celebridades como Cristina Ferreira, autor do livro “Treine como uma Estrela”, vai partilhar os segredos para conseguir um corpo em boa forma com exercícios simples que pode fazer em casa.

16h - Rita Andrade

Apresentadora de televisão, Rita Andrade sempre teve uma figura invejável. Juntou ao interesse sobre alimentação um curso superior em nutrição, criando em Setembro de 2016 a “MindEat – Smart Nutrition by Rita Andrade”. Vai falar sobre nutrição Funciional e as suas dicas para perder peso com saúde.

DIA 6

11h - @Manu_fit e @Carolinagomesdasilva

Carolina Gomes da Silva (54 mil seguidores), é ovolactovegetariana, fitness adict, bloguer e instagramer. Maria Manuel Magalhães (30 mil seguidores) é médica-dentista e pratica uma vida activa e saudável que partilha no Instagram, inspirando outros a acompanhá-la. Uma conversa entre as duas sobre as suas experiências, alimentação, fitness e bem estar, sem perder o foco.

15h - Ana Ni Ribeiro

Até à sua adolescência, Ana teve excesso de peso, e devido a dietas loucas chegou a ter um princípio de anorexia. Nutricionista, bióloga, formadora, blogger e autora do livro “A minha dieta”, fala da sua experiência pessoal e profissional numa palestra sobre “Os mitos das Dietas”.

17h - Bruno Salgueiro

Com 197 mil seguidores, é o mais famoso Youtuber nacional na área de fitness, autor de livros sobre fitness, vai fazer uma espécie de Ted Talk. Missão: inspirar, motivar e energizar a plateia!

Morada

Vila do Conde The Style Outlets

Avenida Fonte Cova

4485-592 Modivas

Vila do Conde

GPS: 41.306375 , -8.700528