10 espécies batizadas com o nome de celebridades

Conheça o Neopalpa Donaldtrumpi, de Donald Trump, a Agra schwarzeneggeri, de Arnold Schwarzenegger e muitos outrso batismos de várias espécies que homenagearam nomes bem conhecidos

Neopalpa Donaldtrumpi

Esta nova espécie de traça foi batizada em honra do 45º Presidente dos EUA, Donald Trump. Vazrick Nazari, o biólogo que o descobriu, encontrou uma estranha semelhança entre os dois, por causa das escamas branco-amareladas que se pode ver na cabeça da traça.

Skywalker Hoolock Gibbon

Este primata tem o nome inspirado na personagem de Star Wars, Luke Skywalker.

Pachygnatha zappa

O nome desta aranha faz referência ao músico Frank Zappa, por causa da semelhança entre a marca abdominal da aranha e o bigode de Frank.

Gaga monstraparva

A Gaga monstraparva é uma espécie da família das Samambaias, cujo o nome faz referência à cantora Lady Gaga, por causa do seu fato de Momma Monster.

Avahi cleesei

Esta é uma espécie de lémure, cujo homenageia o ator John Cleese, estrela de Monty Python.

Hyloscirtus princecharlesi

Sem se perceber muito bem porquê, o nome deste sapo faz referência ao príncepe Carlos de Inglaterra, futuro Rei.

Agaporomorphus colberti

Já este inseto teve o nome terminado em colberti, com inspiração em Stephen Colbert, apresentador do The Late Show.

Agathidium vaderi

Darth Vader, your son! O nome do inseto é inspirado na famosa personagem de Star Wars que, à sua semelhança, também possui uma bela armadura negra.

Agathidium cheneyi

Richard Bruce "Dick" Cheney, o famoso empresário e político norte-americano republicano foi o grande inspirador do nome desta espécie

Agra schwarzeneggeri

Conhecido por ter desenvolvido um terceiro par de patas, este inseto homenageou o ator, e político, Arnold Schwarzenegger.

Kootenichela depp

No momento de nomear este escorpião, já extinto, os cientistas resolveram homenagear o ator Johnny Depp, dada a parecença do pequeno animal comEdward Mãos de Tesoura.