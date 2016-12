Top 15: Os mais vistos do site da VISÃO em 2016

O "veneno" que é o açúcar, pais obcecados, segredos para casamentos felizes e para reforçar o sistema imunitário, pessoas que andam sempre atrasadas e até signos do zodíaco. O top dos mais vistos deste ano vale a pena recordar

15º

"Não vale a pena perguntar porquê. Morrer de cancro vai ser cada vez mais frequente"

Entrevista a Fátima Cardoso, Investigadora da Fundação Champalimaud

14º

Oito coisas horríveis que andamos a comer

O controlo e a higiene alimentar são preocupações cada vez maiores. Mas há coisas que nem imaginamos que ingerimos: Ingredientes de venenos e larvas fazem parte da lista

13º

O mapa mundo que aprendemos na escola é uma farsa

E dá-nos uma perceção totalmente errada do planeta

12º

Enjoa ao ler num carro em movimento? Isso é porque o seu cérebro pensa que foi envenenado

O neurocientista Dean Burnett explica

11º

Jejum durante três dias pode regenerar sistema imunitário

Apenas três dias de jejum serão suficientes para rejuvenescer todo o sistema imunitário. A conclusão é de um novo estudo

10º

A estranha doença dos pais obcecados

Precisamos urgentemente de formação obrigatória em parentalidade sem "cromices"

9º

A adolescente catalã que declarou guerra à Zara

Anna Riera já conseguiu que duas manequins anoréticas fossem retiradas da montra de uma loja e agora quer obrigar Amancio Ortega, o dono de todo o império Inditex, a incluir roupas com tamanhos maiores nas suas lojas

8º

O zodíaco mudou. E agora, qual é o seu signo?

É de 2011 este artigo que continua no top dos mais vistos...cinco anos depois

7º

Nove coisas que as pessoas bem sucedidas nunca fazem

O presidente de uma empresa norte-americana que se dedica à inteligência emocional publicou um artigo na rede LinkedIn, no qual identifica vários comportamentos que as pessoas de maior sucesso evitam a todo a custo

6º

Desabafo de um jovem médico torna-se viral

Milhares de pessoas partilharam, no seu mural do Facebook, as palavras de um anestesista do Funchal sobre o estado da Saúde e do País. "Trabalho 65 horas por semana, ganho menos de metade do que há oito anos." Ao telefone com a VISÃO, Ricardo Duarte explica porque se diz desmotivado e revoltado

5º

Quatro comportamentos que podem querer dizer 'divórcio à vista'

Dois psicólogos descobriram que há quatro reações no contexto conjugal que permitem prever com uma impressionante precisão se o casamento vai acabar em divórcio

4º

Casa de empregada de limpeza, numa favela de São Paulo, é obra premiada da arquitetura mundial

Não tem mais de 4,8 metros de largura e passa-se por todas as divisões para chegar de uma ponta à outra. VEJA AS FOTOS

3º

"O açúcar é o maior veneno que damos às crianças"

A pediatra Júlia Galhardo, responsável pela consulta de obesidade no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, usa palavras fortes para se referir ao abuso do açúcar em idades precoces: "maus tratos"

2º

Chegar atrasado é, afinal, próprio de pessoas criativas, otimistas e bem sucedidas

Não cumprir horários pode não ser defeito. Este artigo junta vários estudos que apontam para que seja uma questão de personalidade. Mesmo que não seja, fica o leitor com um bom argumentário para explicar por que razão chega sempre atrasado

1º

12 coisas que os casais felizes fazem todos os dias

Que manter um relacionamento dá trabalho, já se sabe e conselhos de profissionais para o fazer há muitos. O que se segue são dicas dadas por quem vive, efetivamente, uma relação feliz