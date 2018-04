VISÃO 25 anos: O mais velho à conversa com o mais novo

Mais do que uma entrevista, foi uma conversa entre dois jornalistas, separados por uma diferença de 54 anos de idade, mas unidos por um vínculo comum: a VISÃO. José Carlos de Vasconcelos, 77 anos, recordou ao jornalista mais novo da Redação, de 23, os primeiros tempos da revista e contou as histórias por detrás dos momentos mais marcantes. Do outro lado da mesa do seu gabinete, repleta de livros e blocos de notas, estava um jornalista que não era nascido naquele 25 de março de 1993, em que foi para as bancas a primeira newsmagazine de sucesso no País.

Como é que surgiu a ideia de fundar a VISÃO?

Na sociedade proprietária de O Jornal, que até então nos pertencia só a nós, jornalistas, tinha entrado a Edipresse, um grupo de comunicação suíço, o maior de língua francesa, que procurámos por ser familiar, apenas de comunicação e por dar garantias de respeitar a nossa autonomia editorial. Em 1992, O Jornal, que no início da década de 80 tinha ultrapassado o Expresso, sendo o órgão de imprensa escrita de maior venda e audiência, tinha ficado para trás, por várias razões, e seria muito difícil voltar a ser o nº 1. Mesmo que, hipótese que se pôs, “vitaminado” com a oferta do Se7e, outro semanário que fizemos e teve grande audiência. Assim, e considerando os suíços que era importante sermos os primeiros no nosso setor ou segmento, e não havendo uma boa newsmagazine em Portugal, seria adequado criar a VISÃO, em substituição de O Jornal. Nós concordámos – e foi o que se fez.

A ideia então foi dos suíços da Edipresse?

A iniciativa foi sobretudo deles, sim. O que não exclui que tivéssemos, nós próprios, posto antes essa hipótese. Mas isso implicava um grande investimento, para o qual, antes da entrada de Edipresse, não tínhamos condições.

A VISÃO como continuação de O Jornal foi, portanto, assumida?

Foi. Entre o fim de O Jornal e o início da VISÃO, mediaram quatro meses. E, por exemplo, a última página do último número de O Jornal era inteiramente preenchida com este texto: “Uma equipa que sabe virar a última página tem visão para o futuro.” Aí já tínhamos escolhido o nome da revista.

Já agora, porquê o nome VISÃO?

O nome surgiu num brainstorming para o encontrar. À partida, as duas revistas que de certa forma serviram mais de ponto de partida para o primeiro esboço ou desenho da VISÃO, que como diretor editorial do grupo eu próprio fiz, foram a Time e a Veja. Não queríamos repetir este título e pareceu-nos que VISÃO até seria melhor, mais eficaz, inclusive para futuros slogans de lançamento.

Assumiram, pois, a criação de uma newsmagazine em Portugal depois de projetos como a primeira Sábado ou a Face terem fracassado. Estavam cientes dos riscos que corriam?

Sabíamos que seria difícil impor entre nós uma revista assim, por não haver tradição nem hábitos de leitura desse tipo de publicação. Mas confiámos que o conseguiríamos, embora implicasse um grande investimento, quer para a preparar quer para a lançar. Os suíços, no entanto, tinham essa capacidade e estavam dispostos a fazer o investimento.

Pela cerimónia de lançamento passaram muitas figuras públicas, incluindo o então Presidente da República, Mário Soares. Os suíços da Edipresse ficaram surpreendidos com a pompa desta cerimónia? Montaram um pavilhão insuflável na Avenida da Liberdade...

O lançamento da VISÃO mostrava, por um lado, o prestígio que O Jornal tinha e, por outro, a nossa capacidade de, sendo conhecidos como um jornal de esquerda independente, congregar todas as pessoas. Posso dizer, sem receio de ser desmentido, que ninguém conseguiria fazer um lançamento daqueles. Esteve lá toda a gente! Passaram por lá o Presidente da República, o primeiro-ministro, líderes de vários partidos... Os suíços estavam completamente espantados.

Mário Soares esteve presente, mas logo no terceiro número foi capa a propósito da polémica do fax de Macau...

É verdade. Ele ligou-me, furioso, a perguntar como é que era possível fazermos uma coisa daquelas. Eu lá expliquei, mas ele não se conformava. Mas faz parte da vida do jornalista fazer coisas críticas sobre alguém que é nosso amigo, assim como elogiar outras pessoas que desconhecemos e com quem não há qualquer relação. Mas até se pode compreender, do ponto de vista humano, essa reação dele. Foi logo 15 dias depois do lançamento...

No início, havia uma grande intergeracionalidade na Redação. Foi uma aposta assumida ou um acaso?

Assumida, desejada e considerada indispensável para o êxito da revista. Queríamos, por um lado, manter o essencial que vinha de O Jornal, em termos de qualidade, independência e orientação e, por outro lado, aparecer com sangue novo, com novas ideias, pessoas, imagem. Isso traduziu-se, nomeadamente, na tentativa de encontrar novos jornalistas, abrindo para isso uma espécie de “concurso” a que se candidataram cerca de 800 jovens, e no relevo que demos a já jovens jornalistas como o Pedro Rolo Duarte, que trabalhara no Se7e.

É incontornável, quando se faz a história da VISÃO, falar de Cáceres Monteiro, da sua importância e da sua morte?

O Cáceres foi um excelente jornalista, sobretudo um grande repórter. A reportagem, não dirigir, é que era a sua vocação e a sua paixão. E foi fundamental para, desde sempre, transmitir esse entusiasmo, a consciência da importância de ir aos sítios, fazer um jornalismo vivo – e uma revista que também por isso se distinguisse. A sua doença e a sua morte, sobretudo sendo tão novo, foram tremendas para todos. Ainda hoje as sinto muito, porque, além de mais, era um querido amigo. Partilhámos muitas coisas, as últimas aqui na VISÃO e na sua direção. E posso dizer que até ao último momento possível, ele teve projetos e sonhos…

Esse cunho de ir aos sítios e contar as histórias, sempre com um ângulo próprio, é algo que faz parte do ADN da VISÃO ainda hoje?

Creio que sim. E que é levado à prática quando as circunstâncias o permitem, dado que em toda a comunicação social, por razões económicas, hoje há menos reportagem, sobretudo em cenários internacionais. Mas as grandes reportagens também podem, e devem, fazer-se cá dentro. Destaco, por exemplo, o que a VISÃO fez na sequência dos incêndios de outubro. Aliás, e recorrendo à literatura, “o universal também está no nosso quintal, a questão é saber cavar”.

Fala-se do “estilo VISÃO”. O que é isso?

Começou a falar-se disso, logo no início, como um desejo e uma necessidade para conseguirmos impor-nos. Ou seja: ter uma escrita jornalística, numa perspetiva de newsmagazine, com nervo, concisa e expressiva, uma prosa que diria bem martelada, embora imaginativa, encontrando ângulos próprios para as histórias, etc. Num jornalismo de qualidade, independente, plural, democrático e, num certo sentido, progressista.

Que grandes histórias fizeram da VISÃO aquilo que é hoje?

É-me difícil distinguir e destacar, desde as reportagens em Angola do nº 1 até hoje, passando pelo “País zangado” visto pelo Assis Pacheco, pelo que se fez em várias guerras, com o Cáceres como enviado especial, uma entrada clandestina em Timor ocupado, etc.

No nº 2 da VISÃO há um perfil do Pedro Caldeira, que era a capa da revista. Uma peça assinada pelo Fernando Assis Pacheco e por mais seis jornalistas, que ocupava apenas uma página. É este um reflexo da diferença que queriam marcar quando lançaram a VISÃO?

Sim, essa era outra das características que pretendíamos que definissem a VISÃO: o trabalho em equipa. Ou seja, um grupo de jornalistas a investigar, a trabalhar para o mesmo tema, sendo a matéria apurada tratada numa “história”, com sabor e boa escrita, que a sintetizasse no essencial e fosse um prazer ler. História escrita, pois, por quem fosse mais apto para isso, mesmo não sendo interveniente na investigação.

Quando é que perceberam que o projeto ia vingar?

Foi progressivo, embora houvesse desde sempre essa convicção. Curiosamente, depois de ter saído uma quantidade apreciável de jornalistas, alguns dos quais nós tínhamos formado, para fazer outra revista cuja empresa lhes pagou mais (mas tudo durou pouco, claro…), tivemos um período duro, mas em que aquela convicção se tornou uma certeza. Certeza absolutamente alicerçada quando uma grande campanha de assinaturas fez com que a VISÃO ficasse com mais de 40 mil assinantes… E quando fizemos certos números especiais, um dos quais sobre Timor, que vendeu mais de 200 mil exemplares.

Falámos muito do texto, mas não podemos esquecer-nos da fotografia. Qual o peso que tem a fotografia numa revista como a VISÃO?

O peso é necessariamente grande. Desde o início, tentámos valorizar a foto em articulação com o texto. Valorizar os fotógrafos da casa e a fotografia no jornalismo. Com, por exemplo, a publicação, em exclusivo para Portugal, de séries do Sebastião Salgado, e com organização do prémio VISÃO, que foi decerto o mais importante prémio de fotojornalismo entre nós.

A forma de fazer jornalismo mudou muito, desde logo com a chegada do digital. Onde é que se nota a maior diferença entre o jornalismo que se fazia há 25 anos e aquele que se faz hoje? Não apenas na VISÃO mas no mundo jornalístico em geral...

O que eu costumo dizer em relação ao jornalismo é que, por um lado, hoje há uma preparação que antigamente não existia. Isto até em relação a uma época anterior àquela em que a VISÃO foi fundada. Por outro lado, perdeu-se alguma paixão e algum apego à essência do jornalismo, que passa sempre pela notícia, pela reportagem, por revelar factos, por noticiar, por contar, por narrar... Perdeu-se “o tesão” do jornalismo. Acho que hoje há uma maior preparação e há alguns novos e excelentes jornalistas, mas que são prejudicados pela ânsia de audiências e de vendas. Ainda assim, acho que precisa de ser mais inculcada essa paixão pelos factos e essa valorização das notícias.

Olhando para a fundação da revista e para aquilo em que se tornou... A VISÃO corresponde hoje àquilo que idealizaram?

Por um lado, corresponderá, em larga medida, por outro, não, designadamente por força das dificuldades da imprensa, sobretudo escrita. Acresce que a ideia do que seria ou deveria ser a VISÃO podia não ser coincidente em todos os que a fundaram. Mas a do Cáceres e a minha sempre foram, pelo menos no essencial.

Já se passaram 25 anos... Há alguma receita para que a VISÃO triunfe nos próximos 25 anos?

Não existem “receitas” no bom jornalismo… Mas, de uma forma geral e abstrata, julgo que, antes tudo, é preciso qualidade; uma identidade própria na variedade e no pluralismo, conjugando saber do ofício e imaginação. Acredito que um título que com justiça se impõe passa a constituir um património que tem de ser preservado – e renovado, mas na fidelidade aos seus valores. Uma espécie de constante regresso ao futuro. Não se constrói um futuro digno esquecendo o passado.